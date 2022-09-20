Апеляційний суд скасував угоду 2002 року про продаж Ferrexpo 40% Полтавського ГЗК

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc заявляє, що Північний апеляційний суд визнав недійсним укладений 2002 року договір купівлі-продажу 40,19% акцій Ferrexpo Poltava Mining (Полтавського гірничо-збагачувального комбінату). Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.

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"Компанія отримала рішення суду апеляційної інстанції за позовом, в якому йдеться про те, що договір купівлі-продажу акцій, укладений у 2002 році, є недійсним і 40,19% FPM FPM мають бути передані заявникам", - сказано в ньому.

Зазначається, що Ferrexpo продовжуватиме захищати інтереси компанії та її акціонерів і зараз вивчає всі варіанти подальших дій, включаючи право на оскарження цього рішення у Верховному суді.

У 2002 році чотири кіпрські компанії - Trimcroft Services, Emsworth Assets, Calefort Developments і Gilson Investments, які раніше входили в російську групу VS Energy, продали свої частки в ПГЗК особам, пов'язаним з нинішнім мажоритарним власником Ferrexpo, колишнім депутатом Верховної Ради Костянтином Жеваго. Зокрема, Gilson мала частку 6,59%, Emsworth і Calefort – по 12,14%, Trimcroft – 9,32%.

Після цього було проведено кілька додаткових емісій акцій, серію інших перепродажів, а також примусовий викуп акцій у міноритарних акціонерів у рамках процедури squeeze-out, внаслідок чого єдиним акціонером ПГЗК стала Ferrexpo.

Ще у 2005 році чотири згадані компанії звернулися до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу та проведення допемісій недійсними. За підсумками спору, який тривав близько 10 років, Вищий господарський суд у лютому 2015 року позивачам остаточно відмовив.

Однак восени 2020 року екс-акціонери ПГЗК знову оскаржили угоду, і 27 травня 2021 року Господарський суд Києва ухвалив рішення про відмову в задоволенні їхнього позову в повному обсязі, яку й було оскаржено в Північному апеляційному суді.