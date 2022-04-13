Аргентина и Чили прекратили поставки лития в Россию

Аргентина и Чили приостановили поставки лития в Российскую Федерацию. Об этом заявил замглавы департамента металлургии и материалов министерства Владислав Демидов в ходе "круглого стола" в Совете Федерации, передает “Интерфакс”.

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По словам Демидова, в связи с уходом с российского рынка крупнейших поставщиков лития в РФ может возникнуть дефицит этого сырья.

"В России отсутствует добыча литиевого сырья, оно поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии", — сказал он.

При этом Демидов отметил, что Китай сам испытывает дефицит этого сырья.

"По литию проблема уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то, к сожалению, литиевое сырье нам брать негде. Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах", — подчеркнул Демидов.

В России промышленная добыча лития отсутствует. Переработку лития ведут "Химико-металлургический завод" в Красноярске, "Новосибирский завод химических концентратов" (входит в группу "Росатом") и предприятие "ТД Халмек" (Тульская область).