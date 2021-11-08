Промышленность 1 час назад

Австралийская компания European Lithium будет добывать литий в Украине

Речь идет о развитии и добыче редкоземельных ископаемых на двух литиевых месторождениях в Украине: Шевченковском и участке "Добрый"

Австралийская European Lithium выходит на рынок Украины Австралийская European Lithium выходит на рынок Украины
Австралийская European Lithium выходит на рынок Украины

Австралийская компания European Lithium, чьи акции представлены на австралийской фондовой бирже (EUR:AU), намерена приобщиться к развитию и добыче лития на двух месторождениях в Украине.

Об этом говорится в биржевом сообщении компании, пишет РБК-Украина.

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Речь, в частности, идет о развитии и добыче редкоземельных ископаемых на двух литиевых месторождениях в Украине: Шевченковском и участке "Добрый".

Предварительные оценки указывают на привлечение инвестиций в разработку и дальнейшее обогащение лития на двух украинских месторождениях в размере около 1 млрд AUD.

Партнером австралийской компании в Украине выступила международная инвестиционная компания Millstone&Co, вошедшая в состав акционеров European Lithium.

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В Millstone&Co подтвердили этот факт сделки, добавив, что, согласно соглашению, инвестируют в капитал компании AUD 90 млн в течение 5 лет. По словам Михаила Жернова, управляющего партнера Millstone&Co, инвестиции будут направлены как на развитие действующего литиевого проекта European Lithium — Wolfsberg в Каринтии (Австрия), так и на будущие проекты в Украине.

Как отметил исполнительный директор European Lithium Тони Сейдж, его компания надеется на присоединение украинских месторождений к существующему Wolfsberg, что сделает EUR одним из главных добытчиков лития в Европе.

В свою очередь Жернов отметил, что синергия опыта EUR и Millstone&Co позволит увеличить эффективность производства лития в Европе.

В European Lithium акцентировали внимание, что на первом этапе австралийская компания должна подтвердить лицензии на украинские месторождения, а в дальнейшем провести разведку месторождений в соответствии с JORC на основе проверочных работ (двойное бурение). На эти цели понадобится минимум три года и 40 млн AUD.

European Lithium (EUR:AU) — публичная компания, которая котируется на австралийской фондовой бирже (ASX). Основной актив компании — месторождение лития в Австрии. Капитализация 196,320 млн AUD.

Millstone&Co — частная инвестиционная компания, предоставляющая клиентам финансовые и инвестиционные услуги. Компания имеет офисы в Варшаве, Кракове, Киеве и Дубае.

Напомним, группа "Метинвест" запускает масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Общие инвестиции в проект превысят 1 млрд долларов. 

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