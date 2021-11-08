Австралийская компания European Lithium будет добывать литий в Украине

Австралийская компания European Lithium, чьи акции представлены на австралийской фондовой бирже (EUR:AU), намерена приобщиться к развитию и добыче лития на двух месторождениях в Украине.

Об этом говорится в биржевом сообщении компании, пишет РБК-Украина .

Речь, в частности, идет о развитии и добыче редкоземельных ископаемых на двух литиевых месторождениях в Украине: Шевченковском и участке "Добрый".

Предварительные оценки указывают на привлечение инвестиций в разработку и дальнейшее обогащение лития на двух украинских месторождениях в размере около 1 млрд AUD.

Партнером австралийской компании в Украине выступила международная инвестиционная компания Millstone&Co, вошедшая в состав акционеров European Lithium.

В Millstone&Co подтвердили этот факт сделки, добавив, что, согласно соглашению, инвестируют в капитал компании AUD 90 млн в течение 5 лет. По словам Михаила Жернова, управляющего партнера Millstone&Co, инвестиции будут направлены как на развитие действующего литиевого проекта European Lithium — Wolfsberg в Каринтии (Австрия), так и на будущие проекты в Украине.

Как отметил исполнительный директор European Lithium Тони Сейдж, его компания надеется на присоединение украинских месторождений к существующему Wolfsberg, что сделает EUR одним из главных добытчиков лития в Европе.

В свою очередь Жернов отметил, что синергия опыта EUR и Millstone&Co позволит увеличить эффективность производства лития в Европе.

В European Lithium акцентировали внимание, что на первом этапе австралийская компания должна подтвердить лицензии на украинские месторождения, а в дальнейшем провести разведку месторождений в соответствии с JORC на основе проверочных работ (двойное бурение). На эти цели понадобится минимум три года и 40 млн AUD.

European Lithium (EUR:AU) — публичная компания, которая котируется на австралийской фондовой бирже (ASX). Основной актив компании — месторождение лития в Австрии. Капитализация 196,320 млн AUD.

Millstone&Co — частная инвестиционная компания, предоставляющая клиентам финансовые и инвестиционные услуги. Компания имеет офисы в Варшаве, Кракове, Киеве и Дубае.

Напомним, группа "Метинвест" запускает масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Общие инвестиции в проект превысят 1 млрд долларов.