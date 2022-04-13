Аргентина та Чилі припинили постачання літію до Росії

Аргентина та Чилі призупинили постачання літію до Російської Федерації. Про це заявив заступник голови департаменту металургії та матеріалів міністерства Владислав Демидов у ході "круглого столу" у Раді Федерації, повідомляє “Інтерфакс”.

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За словами Демидова, у зв'язку з відходом з російського ринку найбільших постачальників літію у РФ може виникнути дефіцит цієї сировини.

"У Росії відсутня видобуток літієвої сировини, вона надходить у вигляді карбонату літію з Чилі, Аргентини, Китаю та Болівії. У нинішніх умовах відвантаження з Чилі та Аргентини припинені, можливість отримувати сировину є тільки з Болівії", — сказав він.

При цьому Демидов зазначив, що Китай сам відчуває дефіцит цієї сировини.

"По літію проблема вже гігантська, тому що у випадку, якщо буде відмова у постачаннях сировини з Болівії, то, на жаль, літієву сировину нам нема де брати. Переробні потужності у нас є, але якщо не буде сировини, то дуже велика може бути проблема у забезпеченні власних потреб у літій-іонних акумуляторах", — наголосив Демидов.

У Росії промисловий видобуток літію відсутній. Переробку літію ведуть "Хіміко-металургійний завод" у Красноярську, "Новосибірський завод хімічних концентратів" (входить до групи "Росатом") та підприємство "ТД Халмек" (Тульська область).