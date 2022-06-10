Дарницкий вагоноремонтный завод после обстрела возобновил работу

После вражеских обстрелов в Киеве Дарницкий вагоноремонтный завод вернулся к работе, специалисты начинают работать в тех цехах, где это возможно.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

"5 июня российские войска ударили ракетами по нашему вагоноремонтному заводу ДВРЗ на левом берегу Киева. Для нас такие дни уже норма. Разбираем завалы, ремонтируем, едем дальше", - отметил Камышин.

По его словам, 9 июня завод вернулся к работе.

На заводе два дня продолжались следственные действия, правоохранительные органы зафиксировали результаты обстрелов.

День длилась работа по разборке завалов. Камышин поблагодарил местных активистов, которые помогали разбирать завалы.

"Начинаем работать в тех цехах, где это возможно. Переносим уцелевшее оборудование из разрушенных цехов. Возобновляем ремонт вагонов. Поскольку нам нужно наращивать экспорт”, - сообщил глава "Укрзализныци".

Он напомнил, что Минобороны страны-агрессора РФ объявило, что ударили по ДВРЗ, поскольку там якобы были танки Т-72.

Камышин отметил, что Укрзализныця открыла двери ДВРЗ для журналистов и показала, что на заводе нет военной техники. Там ремонтируют вагоны, позволяющие Украине наращивать экспорт руды и зерна.

Он поблагодарил журналистов, которые откликнулись и показали миру, что "Укрзализныця" является открытой и прозрачной, мирной компанией, а Россия в очередной раз соврала.