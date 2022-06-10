Дарницький вагоноремонтний завод після обстрілу відновив роботу

Після ворожого обстрілу в Києві Дарницький вагоноремонтний завод повернувся до роботи, фахівці починають працювати в тих цехах, де це можливо.

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Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

"5 червня російські війська вдарили ракетами по нашому вагоноремонтному заводу ДВРЗ на лівому березі Києва. Для нас такі дні вже норма. Розбираємо завали, ремонтуємо, їдемо далі", - зазначив Камишин.

За його словами, 9 червня завод повернувся на роботу.

На заводі два дні тривали слідчі дії, правоохоронці зафіксували результати обстрілів.

День тривала робота з розбирання завалів. Камишин подякував місцевим активістам, які допомагали розбирати завали.

"Починаємо працювати у тих цехах, де це можливо. Переносимо вціліле обладнання із зруйнованих цехів. Відновлюємо ремонт вагонів. Оскільки нам потрібно нарощувати експорт", - повідомив голова "Укрзалізниці".

Він нагадав, що Міноборони країни-агресора РФ оголосило, що вдарили по ДВРЗ, оскільки там нібито були танки Т-72.

Камишин зазначив, що Укрзалізниця відчинила двері ДВРЗ для журналістів і показала, що на заводі немає військової техніки. Там ремонтують вагони, які дозволяють Україні нарощувати експорт руди та зерна.

Він подякував журналістам, які відгукнулися і показали світові, що "Укрзалізниця" є відкритою і прозорою, мирною компанією, а Росія вкотре збрехала.