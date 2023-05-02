Две немецкие компании "не поделили" танк Leopard 2

Немецкие производители оружия Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann урегулировали юридический спор по поводу прав интеллектуальной собственности на танк Leopard 2.

Об этом сообщает Reuters.

Бум оборонных заказов из-за войны войны в Украине, в частности, спрос на танки Leopard со стороны Киева ускорил развитие обеих компаний.

Компания Rheinmetall из Дюссельдорфа производит пушки для Leopard 2, а мюнхенская компания KMW – шасси.

KMW подала в суд на заявление генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера в мартовском интервью газете Neue Zuercher Zeitung, в котором он сказал, что Rheinmetall владеет правами на модель Leopard 2A4.

Окружной суд Мюнхена сообщил, что слушание, назначенное на 2 мая, было отменено в результате мирового соглашения между двумя компаниями. Он не предоставил подробностей.

В Rheinmetall заявили, что обе стороны стремились как можно быстрее урегулировать спор с целью возвращения к повседневной деятельности.

"В заявлениях, ставших предметом жалобы, ни господин Паппергер, ни Rheinmetall AG не хотели и не хотят предполагать, что Rheinmetall AG имеет эксклюзивные права на основной боевой танк Leopard 2A4", - говорится в заявлении компании.

Не предоставляя никаких финансовых деталей, компания заявила, что судебный процесс был приостановлен по взаимному согласию.

KMW не предоставила комментарии.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что сервисный центр по обслуживанию и ремонту танков Leopard 2, получаемых Украиной, заработает в Польше уже в мае. Центр будет создан на заводе Bumar-Łabędy в городе Гливице. Как отметил Блащак, выбор этого предприятия обусловлен тем, что 20 лет оно занимается обслуживанием и ремонтом, а также модернизацией танков Leopard 2А4 до версии 2PL.

О создании в Польше центра обслуживания Leopard 2 было условлено на полях заседания в формате "Рамштайн".