Дві німецькі компанії "не поділили" танк Leopard 2

Німецькі виробники зброї Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann врегулювали юридичну суперечку щодо прав інтелектуальної власності на танк Leopard 2.

Про це повідомляє Reuters.

Бум оборонних замовлень через війну в Україні, зокрема, попит на танки Leopard з боку Києва прискорив розвиток обох компаній.

Компанія Rheinmetall з Дюссельдорфа виготовляє гармату для Leopard 2, а мюнхенська компанія KMW - шасі.

KMW подала до суду щодо заяви генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера в березневому інтерв'ю газеті Neue Zuercher Zeitung, в якому він заявив, що Rheinmetall володіє правами на модель Leopard 2A4.

Окружний суд Мюнхена повідомив, що слухання, призначене на 2 травня, було скасовано через мирову угоду між двома компаніями. Він не надав жодних подробиць.

У Rheinmetall заявили, що обидві сторони прагнули якнайшвидше врегулювати спір з метою повернення до повсякденної діяльності.

"У заявах, які стали предметом скарги, ні пан Паппергер, ні Rheinmetall AG не хотіли і не хочуть припускати, що Rheinmetall AG має ексклюзивні права на основний бойовий танк Leopard 2A4", - йдеться в заяві компанії.

Не надаючи жодних фінансових деталей, компанія заявила, що судовий процес було припинено за взаємною згодою.

KMW не надала коментарів.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що сервісний центр із обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які отримує Україна, запрацює в Польщі вже у травні. Центр буде створено на заводі Bumar-Łabędy в місті Ґлівіце. Як зазначив Блащак, вибір цього підприємства обумовлений тим, що протягом 20 років воно займається обслуговуванням і ремонтом, а також модернізацією танків Leopard 2А4 до версії 2PL.

Про створення в Польщі центру обслуговування Leopard 2 було домовлено на полях засідання у форматі "Рамштайн".