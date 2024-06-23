На ArcelorMittal Кривой Рог агрегаты внезапно отключились от энергосистемы: в атмосферу попали значительные выбросы

На Криворожском горно-металлургическом комбинате ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" произошло внезапное отключение ряда агрегатов от внешней энергосистемы, что краткосрочно привело к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщило Управление экологии исполкома Криворожского городского совета.

Отмечается, что на утро 23 июня по данным автоматизированных постов мониторинга атмосферного воздуха была зафиксирована незначительная динамика роста концентраций отдельных загрязняющих веществ, в частности пыли ТЧ 2,5 и ТЧ10, озона.

По состоянию на 11.30 концентрации всех загрязняющих веществ находятся в пределах нормативных значений.

Управление экологии напоминает, что согласно Краткосрочного плана действий для агломерации Кривой Рог в случаях, когда качество атмосферного воздуха неблагоприятно для чувствительных к загрязнению групп населения, а также в случаях наступления неблагоприятных метеорологических условий, рекомендовано избегать активной физической деятельности, ограничить длительное пребывание на улице и увеличить потребление жидкости 3 литра в день.

Заявление прессслужбы АО "АрселорМиттал Кривой Рог"

"Сегодня около 05:00 произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Производители вынуждены были предпринять ряд кризисных технологических действий для сохранения производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников. Визуальные эффекты, к сожалению, были видны в городе", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия

Также там отметили, что сейчас энергоснабжение возобновлено, ситуация под контролем.

Об "ArcelorMittal Кривой Рог"

"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".