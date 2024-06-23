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На ArcelorMittal Кривой Рог агрегаты внезапно отключились от энергосистемы: в атмосферу попали значительные выбросы
На Криворожском горно-металлургическом комбинате ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" произошло внезапное отключение ряда агрегатов от внешней энергосистемы, что краткосрочно привело к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу.
Об этом сообщило Управление экологии исполкома Криворожского городского совета.
Отмечается, что на утро 23 июня по данным автоматизированных постов мониторинга атмосферного воздуха была зафиксирована незначительная динамика роста концентраций отдельных загрязняющих веществ, в частности пыли ТЧ 2,5 и ТЧ10, озона.
По состоянию на 11.30 концентрации всех загрязняющих веществ находятся в пределах нормативных значений.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Управление экологии напоминает, что согласно Краткосрочного плана действий для агломерации Кривой Рог в случаях, когда качество атмосферного воздуха неблагоприятно для чувствительных к загрязнению групп населения, а также в случаях наступления неблагоприятных метеорологических условий, рекомендовано избегать активной физической деятельности, ограничить длительное пребывание на улице и увеличить потребление жидкости 3 литра в день.
Заявление прессслужбы АО "АрселорМиттал Кривой Рог"
"Сегодня около 05:00 произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Производители вынуждены были предпринять ряд кризисных технологических действий для сохранения производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников. Визуальные эффекты, к сожалению, были видны в городе", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия
Также там отметили, что сейчас энергоснабжение возобновлено, ситуация под контролем.
Об "ArcelorMittal Кривой Рог"
"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".