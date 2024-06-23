На "ArcelorMittal Кривий Ріг" агрегати раптово вимкнулись від енергосистеми: в атмосферу потрапили значні викиди

На Криворізькому гірничо-металургійному комбінаті ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" сталося раптове відключення низки агрегатів від зовнішньої енергосистеми, що короткостроково спричинило збільшення викидів шкідливих речовин в атмосферу.

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Про це повідомило Управління екології виконкому Криворізької міської ради.

Зазначається, що станом на ранок 23 червня за даними автоматизованих постів моніторингу атмосферного повітря було зафіксовано незначну динаміку росту концентрацій окремих забруднюючих речовин, зокрема пилу ТЧ 2,5 та ТЧ10, озону.

Станом на 11:30 концентрації всіх забруднюючих речовин знаходяться в межах нормативних значень.

Управління екології нагадує, що відповідно до Короткострокового плану дій для агломерації Кривий Ріг у випадках, коли якість атмосферного повітря є несприятливою для чутливих до забруднення груп населення, а також у випадках настання несприятливих метеорологічних умов, рекомендовано уникати активної фізичної діяльності, обмежити тривале перебування на вулиці і збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день.

Заява пресслужби АТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

"Сьогодні близько 05:00 сталося раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми. Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників. Візуальні ефекти, на жаль, були видимі в місті", - йдеться в повідомленні пресслужби підприємства

Також там зазначили, що наразі енергопостачання відновлено, ситуація під контролем.

Про "ArcelorMittal Кривий Ріг"

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".