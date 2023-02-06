РФ потеряла крупнейшую атомную подлодку

Из боевого состава ВМФ России выведена тяжелая атомная подлодка "Дмитрий Донской", которая является крупнейшей в мире по водоизмещению.

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Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

Отмечается, что лодку ожидает утилизация на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подводными лодками такого же проекта с индексом 941.

Подлодка "Дмитрий Донской" была включена в боевой состав флота в 1980 году в рамках проекта 941.

По водоизмещению она была самый большой в мире — 48 тысяч тонн. Какое-то время подлодка была самой большой по размерам (172 м длиной и 23 мм в ширину), но сейчас такой считается подлодка "Белгород"

Ранее в военной разведке Украины сообщали, что военные и судостроители РФ пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение до критического состояния едиственного российского авианосца.