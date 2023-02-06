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РФ потеряла крупнейшую атомную подлодку
Из боевого состава ВМФ России выведена тяжелая атомная подлодка "Дмитрий Донской", которая является крупнейшей в мире по водоизмещению.
Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".
Отмечается, что лодку ожидает утилизация на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подводными лодками такого же проекта с индексом 941.
Подлодка "Дмитрий Донской" была включена в боевой состав флота в 1980 году в рамках проекта 941.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По водоизмещению она была самый большой в мире — 48 тысяч тонн. Какое-то время подлодка была самой большой по размерам (172 м длиной и 23 мм в ширину), но сейчас такой считается подлодка "Белгород"
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