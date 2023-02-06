Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Промышленность
Дата публикации

РФ потеряла крупнейшую атомную подлодку

РФ потеряла крупнейшую атомную подлодку

Из боевого состава ВМФ России выведена тяжелая атомная подлодка "Дмитрий Донской", которая является крупнейшей в мире по водоизмещению.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом  пишет российское издание "Коммерсантъ".

Отмечается, что лодку ожидает утилизация на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подводными лодками такого же проекта с индексом 941.

Подлодка "Дмитрий Донской" была включена в боевой состав флота в 1980 году в рамках проекта 941.

По водоизмещению она была самый большой в мире — 48 тысяч тонн. Какое-то время подлодка была самой большой по размерам (172 м длиной и 23 мм в ширину), но сейчас такой считается подлодка "Белгород"

Ранее в военной разведке Украины сообщали, что военные и судостроители РФ пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение до критического состояния едиственного российского авианосца.

Автор:
Светлана Манько