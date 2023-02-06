РФ втратила найбільший атомний підводний човен

Із бойового складу ВМФ Росії виведено важкий атомний підводний човен "Дмитро Донський", який є найбільшим у світі з водотоннажності.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише російське видання "Коммерсантъ".

Зазначається, що на човен чекає утилізація на військово-морській базі в Сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проєкту з індексом 941.

Підводний човен "Дмитро Донський" був включений до бойового складу флоту у 1980 році в рамках проєкту 941.

За водотоннажністю він є найбільшим у світі — 48 тисяч тонн. Якийсь час підводний човен був найбільшим за розмірами (172 м завдовжки і 23 мм завширшки) , але зараз таким вважається підводний човен "Бєлгород"

Раніше у військовій розвідці України повідомляли, що військові та суднобудівники РФ намагаються перекласти один на одного відповідальність за доведення до критичного стану єдиного російського авіаносця.