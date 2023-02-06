- Категорія
- Промисловість
- Дата публікації
-
РФ втратила найбільший атомний підводний човен
Із бойового складу ВМФ Росії виведено важкий атомний підводний човен "Дмитро Донський", який є найбільшим у світі з водотоннажності.
Про це пише російське видання "Коммерсантъ".
Зазначається, що на човен чекає утилізація на військово-морській базі в Сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проєкту з індексом 941.
Підводний човен "Дмитро Донський" був включений до бойового складу флоту у 1980 році в рамках проєкту 941.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За водотоннажністю він є найбільшим у світі — 48 тисяч тонн. Якийсь час підводний човен був найбільшим за розмірами (172 м завдовжки і 23 мм завширшки) , але зараз таким вважається підводний човен "Бєлгород"
Раніше у військовій розвідці України повідомляли, що військові та суднобудівники РФ намагаються перекласти один на одного відповідальність за доведення до критичного стану єдиного російського авіаносця.