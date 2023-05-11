Украинские компании резко увеличили объемы импорта битума

В апреле 2023 года украинские компании увеличили объемы импорта битума на 65% – до 9,5 тыс. тонн в месяц. Об этом пишет Enkorr.

Рост импорта связывают с сезонным увеличением дорожных и строительных работ.

В общей сложности за четыре месяца этого года в Украину было ввезено 19,2 тыс. тонн битума. Это в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, но в шесть раз меньше по сравнению с январем-апрелем 2021 года.

Весь битум в 2023 году был импортирован из Польши. Крупнейшим поставщиком был Orlen Asphalt, отгрузивший 17 тыс. тонн продукта. Остальные объемы поставили польские компании Drog Bud, Treeden Group и Uni Bitumen.

Как отмечает Enkorr, в текущем году объемы потребления битума в Украине будут низкими, ведь финансирование программы развития автомобильных дорог уменьшено. Правительство утвердило выделение 58,9 млрд грн на ремонт и строительство дорог, что в 1,7 раза меньше, чем в 2022 году.