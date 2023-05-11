Українські компанії різко збільшили обсяги імпорту бітуму

У квітні 2023 року українські компанії збільшили обсяги імпорту бітуму на 65% – до 9,5 тис. тонн за місяць. Про це пише Enkorr.

Зростання імпорту повʼязують із сезонним збільшенням дорожніх і будівельних робіт.

Загалом за чотири місяці цього року в Україну було ввезено 19,2 тис. тонн бітуму. Це в 3,4 раза більше, ніж за аналогічний період 2022 року, але в шість разів менше порівняно з січнем-квітнем 2021 року.

Весь бітум у 2023 році було імпортовано з Польщі. Найбільшим постачальником був Orlen Asphalt, який відвантажив 17 тис. тонн продукту. Решту обсягу поставили польські компанії Drog Bud, Treeden Group й Uni Bitumen.

Як зауважує Enkorr, протягом поточного року обсяги споживання бітуму в Україні будуть низькими, адже фінансування програми розвитку автомобільних доріг зменшено. Уряд затвердив виділення 58,9 млрд грн на ремонт і будівництво доріг, що в 1,7 раза менше, ніж 2022 року.