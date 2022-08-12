НБУ приостановил лицензии трем страховым компаниям: в чем причина

Национальный банк Украины 12 августа приостановил на осуществление страховой деятельности действие лицензий ПАО "Украинская промышленная страховая компания", ОДО "Страховая компания "Надежда" и ОДО "Страховая компания "Спейр".

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Как говорится в сообщении регулятора, все страховщики, к которым применены такие меры воздействия, осуществляют деятельность в сегменте non-life.

Указано, что указанные компании не предоставили по требованию Нацбанка информацию о соблюдении обязательных финансовых нормативов; просроченных обязательствах по заключенным договорам страхования; случаях нарушения сроков по урегулированию заявленных событий, имеющих признаки страховых (состав резерва заявленного, но не выплаченного ущерба).

В частности, УПСК не подает в НБУ отчетность начиная с отчетности за 2021 год, СК "Надежда" - начиная с отчетности за I квартал 2022 года, а СК "Спейр" только 10 августа предоставила Нацбанку отчетность за I квартал 2022 года.

Регулятор указывает, что последняя компания по результатам 2021 года получила 46,3 миллиона гривен страховых премий, из которых 81% от физических лиц, и осуществила 1,3 миллиона гривен страховых выплат. Доля этой компании на рынке по результатам прошлого года составила всего 0,09%.

Решения о применении мер воздействия вступят в силу 13 августа. Срок по устранению нарушений, которые стали основанием для временной остановки лицензий, страховщикам установлен до 12 сентября.

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