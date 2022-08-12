НБУ призупинив ліцензії трьом страховим компаніям: в чому причина

Національний банк України 12 серпня призупинив дію ліцензій на здійснення страхової діяльності ПАО "Українська промислова страхова компанія", ТВД "Страхова компанія "Надія" та ТДВ "Страхова компанія "Спейр".

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Як ідеться у повідомленні регулятора, усі страховики, до яких застовосано такі заходи впливу, здійснюють діяльність у сегменті non-life.

Вказано, що зазначені компанії не надали на вимогу Нацбанку інформацію щодо дотримання обов’язкових фінансових нормативів; прострочених зобов'язань за укладеними договорами страхування; випадків порушення строків щодо врегулювання заявлених подій, що мають ознаки страхових (склад резерву заявлених, але не виплачених збитків).

Зокрема, УПСК не подає до НБУ звітність, починаючи зі звітності за 2021 рік, СК "Надія" - починаючи зі звітності за І квартал 2022 року, а СК "Спейр" тільки 10 серпня надало Нацбанку звітність за І квартал 2022 року.

Регулятор вказує, що остання компанія за результатами 2021 року отримала 46,3 мільйона гривень страхових премій, з яких 81% - від фізичних осіб, та здійснила 1,3 мільйона гривень страхових виплат. Частка цієї компанії на ринку за результатами минулого року склала лише 0,09%.

Рішення про застосування заходів впливу набируть чинності 13 серпня. Строк для усунення порушень, що стали підставою для тимчасової зупинки ліцензій, страховикам встановлено до 12 вересня.

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