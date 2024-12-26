Поддержка украинской армии – это наш приоритет, и мы продолжаем работать ради будущей победы Украины – Андрей Артюхов, СЕО VUSO

В 2024 году страховой рынок в Украине продемонстрировал рост и имеет потенциал для дальнейшего развития. О страховом рынке и приоритетах бизнеса рассказал СЕО VUSO Андрей Артюхов.

Какие изменения в этом году вы считаете наиболее важными для страховой отрасли и как ваша компания отреагировала на них?

– Для всех страховщиков ключевой задачей в 2024 году стала имплементация нового закона о страховании. В начале года усилия компаний были направлены на введение этих изменений в соответствии с требованиями законодательства. VUSO не исключение: мы активно работали в направлении менеджмента, внутреннего аудита, отдельных вопросов по защите прав потребителей и т.д. Теперь у нас есть другая задача — адаптация продукта ОСГПО к требованиям нового закона. Теперь "автогражданка" становится более комфортной для клиента и делает его более защищенным. Мы не только выполняем требования закона, но и формируем новые стандарты обслуживания, которые обеспечивают клиентам удобство, прозрачность и уверенность в защите прав.

Какие сегменты страхового рынка показали наибольший рост? Чем это обусловлено?

– В 2024 году страховой рынок демонстрировал стабильный рост, причем наибольший прирост наблюдался в сегментах добровольного медицинского страхования и КАСКО. Также заметна положительная динамика в возобновлении туристического страхования – спрос на организованные туристические услуги постепенно возвращается, что свидетельствует о возобновлении этого направления.

Как изменилось поведение украинских клиентов по выбору страховых услуг за этот год?

- Нельзя сказать, что поведение клиентов претерпело изменения, но мы наблюдаем постепенный рост доверия к страховым компаниям. Это обусловлено трансформациями самого рынка, активно реагирующего на потребности потребителей. Клиенты по-прежнему высоко ценят качество урегулирования страховых случаев и индивидуальный подход, и эта тенденция остается актуальной.

Что в подходах украинских страховщиков позволяет обеспечить высокий уровень обслуживания, иногда даже превышающий европейские стандарты? Какие изменения в стратегии или технологиях позволяют добиться таких результатов в вашей компании?

- Мы отдаем себе отчет, что страховой рынок в Украине еще имеет значительный потенциал для развития, ведь уровень охвата остается относительно невысоким по сравнению с европейскими странами. Именно это побуждает страховые компании совершенствовать свои сервисы и внедрять новые услуги, удовлетворяя запросы клиентов. развития рынка.

Следует отметить, что в отдельных аспектах урегулирования страховых случаев наши стандарты уже превосходят европейские, и это достижение стало возможным благодаря высокой конкуренции и стремлению клиентов получать качественные услуги.

Как вы оцениваете потенциал технологий и искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания и внутренних процессов?

- Потенциал технологий и искусственного интеллекта огромен. Мы много говорим об этом, ведь внедрение таких инноваций это только вопрос времени. Эволюционно мы все идем к тому, чтобы активно использовать эти решения, поскольку они не только значительно ускоряют процессы, но и уменьшают затраты ресурсов.

Можно ли утверждать, что страхование с покрытием военных рисков стало неотделимым аспектом ответственности бизнеса в наше время?

– Страховые программы с покрытием военных рисков уже активно работают и постепенно развиваются. Они охватывают защиту автомобилей, квартир, а также имущества предприятий. Мы находимся только на начальном этапе, но это яркий пример того, как быстро украинский страховой рынок адаптировался к новым реалиям. В 2024 году таких предложений будет больше.

Главный вопрос сегодня – емкость страховых программ, которые украинские страховщики могут предложить, особенно для корпоративных клиентов. К сожалению, сейчас лимиты и капитал отечественных компаний не позволяют полностью удовлетворить такие запросы. Однако положительной тенденцией является активная поддержка иностранных партнеров в перестраховании. Пока это в основном предварительные обсуждения, но мы надеемся, что они перерастут в продуктивный диалог, который обеспечит создание эффективных перестраховочных программ.

Как ваша компания реализует принципы социальной ответственности в контексте настоящего?

- Мы продолжаем активно поддерживать украинских военных, ведь помощь ВСУ – это марафон, требующий взвешенного распределения сил и ресурсов. Главное – не останавливаться. Мы реагируем на запросы военнослужащих, наших сотрудников, которые присоединились к рядам Вооруженных сил Украины или родственникам наших работников. Поддержка украинской армии – наш приоритет, и мы продолжаем работать ради будущей победы Украины.