Підтримка української армії — це наш пріоритет, і ми продовжуємо працювати заради майбутньої перемоги України — Андрій Артюхов, СЕО VUSO

У 2024 році страховий ринок в Україні продемонстрував зростання та ще має потенціал для подальшого розвитку. Про страховий ринок та пріоритети бізнесу розповів СЕО VUSO Андрій Артюхов.

Які зміни цього року ви вважаєте найбільш важливими для страхової галузі та як ваша компанія на них відреагувала?

- Для всіх страховиків ключовим завданням у 2024 році стала імплементація нового закону про страхування. На початку року зусилля компаній були спрямовані на впровадження цих змін згідно з вимогами законодавства. VUSO не є винятком: ми активно працювали у напрямі менеджменту, внутрішнього аудиту, окремих питань щодо захисту прав споживачів тощо. Натпер у нас є інше завдання — адаптація продукту ОСЦПВ до вимог нового закону. Тепер "автоцивілка" стає більш комфортною для клієнта та робить його більш захищеним. Тож ми не лише виконуємо вимоги закону, але й формуємо нові стандарти обслуговування, які забезпечують клієнтам зручність, прозорість і впевненість у захисті прав.

Які сегменти страхового ринку показали найбільше зростання? Чим це зумовлено?

- У 2024 році страховий ринок демонстрував стабільне зростання, причому найбільший приріст спостерігався у сегментах добровільного медичного страхування та КАСКО. Також помітна позитивна динаміка у відновленні туристичного страхування — попит на організовані туристичні послуги поступово повертається, що свідчить про відновлення цього напряму.

Як змінилася поведінка українських клієнтів у виборі страхових послуг за цей рік?

- Не можна сказати, що поведінка клієнтів зазнала змін, але ми спостерігаємо поступове зростання довіри до страхових компаній. Це зумовлено трансформаціями самого ринку, який активно реагує на потреби споживачів. Клієнти, як і раніше, високо цінують якість врегулювання страхових випадків та індивідуальний підхід, і ця тенденція залишається актуальною.

Що у підходах українських страховиків дозволяє забезпечити високий рівень обслуговування, який інколи навіть перевищує європейські стандарти? Які зміни у стратегії або технологіях дають змогу досягти таких результатів у вашій компанії?

- Ми усвідомлюємо, що страховий ринок в Україні ще має значний потенціал для розвитку, адже рівень охоплення залишається відносно невисоким у порівнянні з європейськими країнами. Саме це спонукає страхові компанії вдосконалювати свої сервіси та впроваджувати нові послуги, задовольняючи запити клієнтів. Це ключовий драйвер для подальшого розвитку ринку.

Варто наголосити, що в окремих аспектах врегулювання страхових випадків наші стандарти уже перевершують європейські, і це досягнення стало можливим завдяки високій конкуренції та прагненню клієнтів отримувати якісні послуги.

Як ви оцінюєте потенціал технологій та штучного інтелекту для покращення якості сервісу та внутрішніх процесів?

- Потенціал технологій і штучного інтелекту величезний. Ми багато говоримо про це, адже впровадження таких інновацій — це лише питання часу. Еволюційно ми всі йдемо до того, щоб активно використовувати ці рішення, оскільки вони не лише значно пришвидшують процеси, а й зменшують витрати ресурсів.

Чи можна стверджувати, що страхування з покриттям воєнних ризиків стало невіддільним аспектом відповідальності бізнесу у наш час? Як змінилася динаміка запитів на страхування воєнних ризиків від корпоративних клієнтів?

- Страхові програми з покриттям воєнних ризиків уже активно працюють і поступово розвиваються. Вони охоплюють захист автомобілів, квартир, а також майна підприємств. Ми перебуваємо лише на початковому етапі, але це яскравий приклад того, як швидко український страховий ринок адаптувався до нових реалій. У 2024 році таких пропозицій буде більше.

Головне питання сьогодні — ємність страхових програм, які українські страховики можуть запропонувати, особливо для корпоративних клієнтів. На жаль, натепер ліміти та капітал вітчизняних компаній не дозволяють повністю задовольнити такі запити. Однак позитивною тенденцією є активна підтримка іноземних партнерів у перестрахуванні. Наразі це здебільшого попередні обговорення, але ми сподіваємося, що вони переростуть у продуктивний діалог, який забезпечить створення ефективних перестрахувальних програм.

Яким чином ваша компанія реалізує принципи соціальної відповідальності в контексті сьогодення?

- Ми продовжуємо активно підтримувати українських військових, адже допомога ЗСУ — це марафон, який потребує виваженого розподілу сил та ресурсів. Головне — не зупинятися. Ми реагуємо на запити військовослужбовців, наших співробітників, які доєдналися до лав Збройних сил України, або родичів наших працівників. Підтримка української армії — наш пріоритет, і ми продовжуємо працювати заради майбутньої перемоги України.