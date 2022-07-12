"Продукты, покрывающие военные риски, возможно и появятся, но массового распространения не получат", - заместитель председателя правления ARX Вячеслав Гавриленко

Вячеслав Гавриленко, заместитель главы правления страховой компании ARX и генеральный директор компании ARX Life – о волонтерской деятельности и помощи армии, об адаптации страхового бизнеса к военным реалиям, а также о перспективах украинского страхового рынка и о том, почему страховщики не покрывают риски, связанные с боевыми действиями.

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– С начала войны прошло довольно много времени. Бизнес уже отошел от первого шока, пытается работать, всячески помогает стране и вооруженным силам. Возможно, у ARX тоже есть какие-то волонтерские проекты?

Для нас, как для людей, которые занимаются бизнесом, сейчас очень важно поддерживать Украину и ВСУ. Причем, помогать в разы больше по сравнению с тем, как мы это делали раньше. И лучшая помощь – быть прибыльными и платить как можно больше налогов в государственный бюджет. Сейчас то самое время, когда бизнес должен работать максимально прозрачно и честно. Это и есть, по сути, проявление патриотизма. Чем более профессиональна и устойчива компания, тем больше ее вклад в поддержку страны и экономики.

Например, в 2021 году мы заплатили свыше 300 млн грн. налогов, а за 2022 год авансом заплатили еще 74 млн грн. налогов. Дополнительно мы каждый квартал перечисляем часть прибыли на финансирование ВСУ. Сумма, которую мы перечислили в специальный фонд НБУ "Повернись живим" превышает 10 млн грн. В частности, с каждого проданного онлайн полиса «Зеленая карта» в упомянутый фонд уходит 10%.

Наш акционер Fairfax тоже не стоит в стороне. С его помощью за границей производятся закупки необходимых бойцам вещей: от касок до тепловизоров и одежды. Впоследствии мы все это привозим в Украину и передаем на нужды армии. В общей сложности центральный офис Fairfax в Торонто передал $1 млн на гуманитарные нужды, а коллеги со всего мира, входящие в холдинг Fairfах, собрали для Украины порядка $2 млн. О таких вещах, как передача авто для фронта, я даже не говорю. Мы занимаемся этим постоянно.

– Как вообще изменилась работа компании после 24 февраля, как вы перестроили бизнес-процессы?

Мы не игнорировали сигналы о возможном вторжении, которые начали поступать еще в конце 2021 года. Поэтому мы, насколько это было возможно, подготовились к текущим событиям заранее. Прежде всего, подготовили все, что касается IT. Мы перевезли наши серверы из Киева во Львов, продублировали ключевые службы, перевели многие процессы в "облачную" среду. Вообще, масштабная диджитализация нашего бизнеса была запущена еще во время пандемии. И теперь мы в полной мере пожинаем результаты наших усилий. У нас не возникает никаких сложностей с работой удаленных сервисов, которые связаны с заключением договоров, с получением оплаты, с выплатами по страховым случаям и т.д. Так что, мы можем в принципе обходиться без офисов. Хотя для наращивания продаж это, конечно, не всегда хорошо. Но что касается других сервисов компании, в том числе для поддержки и развития клиентской базы – все процессы у нас налажены безупречно.

– А какие меры были предприняты для безопасности персонала?

Многие наши сотрудники переехали из опасных мест, в первую очередь речь идёт о временно оккупированных территориях. Кто-то в относительно спокойные регионы Украины, кто-то за границу. Большую помощь, снова же, оказал нам наш акционер Fairfax. Коллеги организовывают жилье нашим специалистам, которые выехали в Европу, совершенно бесплатно. Кроме того, за неделю до начала военных действий мы выплатили зарплату авансом. А в первый день (24 февраля – ред.) все сотрудники получили дополнительно помощь в размере месячного оклада. При этом хочу заметить, что подавляющее большинство наших специалистов продолжали и продолжают работать дистанционно. Даже находясь в бомбоубежищах, они продлевали договора, заключали новые контракты и занимались урегулированием убытков. Мы знаем, что и другие компании тоже активно двигаются в сторону дистанционного обслуживания. Это не только удобно, но, как показала практика, непосредственно связано с безопасностью персонала и клиентов.

– Возвращаясь к вопросу о ваших офисах. Что с вашими представительствами на временно оккупированных территориях, какова их судьба?

Они не функционируют. И практически все сотрудники (за исключением шести человек) выехали из восточных и южных регионов. Причем, мы со своей стороны вместе с нашим акционером максимально помогли им с переездом. С оставшимися там людьми мы держим связь и тоже готовы им помочь.

– На остальной территории офисы работают?

Чем безопаснее регион – тем больше наших представительств там возобновило свою работу. В Киеве открыто около 40% офисов. А в Западных областях открыты все офисы без исключения. При этом, мы никого силой не загоняем в офис. Сотрудники сами решают, работать в удаленном режиме или оффлайн.

– Как выстроено сейчас урегулирование? Особенно интересны те случаи, когда страховая компания не может заочно оценить убытки.

Механизм телеурегулирования, который мы внедрили еще несколько лет назад, позволяет в 99% случаев решить все вопросы с выплатами без непосредственного присутствия клиента. Например, владелец поврежденного автомобиля привозит его сразу на СТО, и там на месте проводится экспертиза. Если же есть острая потребность в оценке убытков, в осмотре поврежденного имущества, мы привлекаем аварийных комиссаров и экспертов. Само собой, иногда не обойтись без оригиналов документов. Нужно также выполнять требования по идентификации клиента, которую чаще всего можно провести только при личной встрече. Но, повторюсь, на фоне общего количества случаев удаленного урегулирования, влияние этих факторов незначительное.

– Но как решаются спорные ситуации, когда ваши клиенты заявляют об ущербе в тех регионах, где ведутся или велись боевые действия? Как обычные страховые случаи отделить от тех самых военных убытков?

Сложности бывают. Но у нас есть наработанная экспертиза и специалисты. Нельзя сказать, что это неразрешимая проблема. Если есть возможность получить от страхователя подтверждающие документы, пообщаться с ним, все становится гораздо проще. В некоторых ситуациях, даже при наличии сомнений, мы все равно принимаем сторону клиента. К примеру, с начала войны наши клиенты получили порядка 279 млн грн. страховых возмещений.

– По вашим оценкам, как компания завершит 2022 год?

В страховании ты видишь результаты своей деятельности не сразу. Поэтому, итоги текущего года во многом предопределены тем, как мы отработали в году предыдущем. Если страховая компания взвешенно и консервативно выстраивает свой бизнес, ей проще пережить любые потрясения. Само собой, война стала для всех огромным стрессом, "черным лебедем". Несмотря на это, наша компания достойно выйдет из этого кризиса. Мы полностью выполняем все нормативы, исправно платим зарплату всем сотрудникам, и нам не только хватает денег на наши цели, у нас есть прибыль. По страховым премиям мы намерены выйти на 70% плана по итогам 2022 года. Хотя сразу после 24 февраля мы думали о том, как собрать хотя бы 50% того, что запланировали.

– Изменится ли спрос на страховые услуги? Учитывая масштабы накрывающего Украину кризиса.

С одной стороны, очевидно, что происходящее в нашей стране затягивается, и может длиться еще довольно долго. Это будет тяжело и для экономики, и для обычных людей, доходы которых сильно упадут и платежеспособность существенно снизится. Поэтому потребление страховых услуг сократится. С другой стороны, люди будут нуждаться в сохранении своего имущества, недвижимости, автомобилей, они будут думать о защите жизни и здоровья. К тому же, есть некоторый эволюционный процесс. Число украинцев, которые пользуются страховыми услугами, постепенно год от года естественно растет. Поэтому страхование все равно будет востребованным. Те компании, которые обеспечены капиталом и резервами, ведут деятельность профессионально, стараются быть лучше для клиентов, точно никуда не денутся и останутся "на плаву".

– Часто звучит вопрос по поводу того, включают или нет страховщики в стандартные договора военные риски. А если нет, то как можно от них застраховаться?

По дефолту эти риски никто не покрывает. Есть специфические виды страхования, где такие риски присутствуют. Но это очень дорогие продукты. И во время войны подобные договора никто заключать не будет.

– Но, возможно, после войны появятся какие-то продукты, которые потенциально помогут защититься от военных угроз. Как это было в разгар пандемии COVID-19 с медстраховками.

На так называемые "ковидные" страховки был всплеск в самый разгар коронавируса. Сейчас спроса на них практически нет. Так и с военными рисками. Отдельные продукты, наверное, появятся, с точечным покрытием. У нас в том числе. Но массового распространения они не получат. Вообще, справедливости ради замечу, что война – катастрофическое событие, ущерб от которого должно покрывать государство. Это общепринятая во всем мире практика.

– Давайте поговорим о вашей компании по страхованию жизни. Как чувствует себя это направление бизнеса? С учетом того, что оно более инертно и реагирует на внешние потрясения не так быстро.

Позволю себе легкий каламбур: лайф жив. Хотя, разумеется, многим нашим клиентам не до лайфа. Это очевидно. Те клиенты, которые хотели разорвать договора или заморозить полисы, сделали это еще весной. Тем не менее, процент выполнения плана нашей компанией ARX Life даже несколько выше, чем рисковой. И по 2022 году сумма премий будет порядка 80% прогноза или чуть больше. Это отчасти связано с тем, что мы концентрируемся на краткосрочных продуктах страхования жизни. И они довольно востребованы.

– А что с теми платежами, которые ARX Life аккумулирует благодаря банковским кредитам?

Их объем, разумеется, сократился. Ведь банки начиная с 24 февраля практически не кредитовали. Соответственно, и продаж кредитного страхования не было. Только недавно выдача займов хоть немного возобновилась. Поэтому, если бы мы зависели только от bancassurance, нам было бы очень тяжело. Но, к счастью, по нашему портфелю это сильно не ударило.

– Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Как это в обозримом будущем повлияет на страховую отрасль, возможно, ускорит имплементацию нормативных требований и законодательных норм?

В тот самый момент, когда Национальный банк стал регулятором страховой отрасли (с 1 июля 2020 года – ред.), рынок стал быстро двигаться в сторону тех правил и стандартов, которые приняты в ЕС. У страховщиков появилось много вопросов, с которыми они не сталкивались, либо которым они не уделяли внимания. Это финансовый мониторинг, выполнение нормативов, жесткие требования к отчетности, к капитализации и к репутации топ-менеджмента, а также к организации продаж страховых продуктов. И чем ближе мы будем к ЕС, тем сильнее все эти аспекты изменят рынок. Он станет менее динамичным и более консервативным. В то же время, правила игры для страховщиков будут в большей степени нацелены на клиента, на защиту его прав и интересов. Все это приведет к тому, что компании наконец-то всерьез озаботятся эффективностью и прибыльностью своего бизнеса. Иначе многим страховщикам придется попросту уйти.

– Как вы думаете, сколько времени есть у страховых компаний, чтобы адаптировать свою деятельность под стандарты, принятые в ЕС?

Я думаю, 3 года, возможно, 5 лет. Точно не больше. Главная проблема, которая тормозит рынок на пути к этим изменениям – нехватка квалифицированных специалистов. Но, думаю, и ее можно решить, было бы желание. А сейчас главное для всех нас – победа Украины, мир и восстановление страны.