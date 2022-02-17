НБУ будет дистанционно следить за страховщиками

Национальный банк Украины (НБУ) представил план мер безвыездного надзора за страховыми компаниями в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в 2022 году безвыездные надзорные исследования будут касаться, в частности, таких вопросов деятельности страховщиков, как:

– анализ движения ОВГЗ и денежных средств;

– оценка качества дебиторской задолженности;

– оценка недвижимости, в том числе земельных участков;

– углубленная оценка деятельности перестраховщиков;

– углубленная оценка ОСГПО-страховщиков;

– оценка адекватности формирования страховых резервов;

– контроль за исполнением нормативов на каждый день;

– моделирование введения формулы Solvency I и новых требований к приемлемым активам.

В Нацбанке отмечают, что тематика надзорных исследований обусловлена рядом рисков, которые на сегодняшний день обнаружены на рынке страхования. Среди них – проблемы с платежеспособностью, случаи несправедливой оценки земли и другой недвижимости, недорезервирование, предоставление недостоверной информации об объеме приемлемых активов, выполнение нормативов только на отчетную дату и прочее.

Получение информации и документов будет производиться по запросам от Национального банка. Кроме того, НБУ для получения дополнительной информации будет проводить рабочие встречи с руководством, наблюдательными советами и акционерами страховых компаний при необходимости.

Также регулятор может обратиться и к аудитору страховщика, Органу общественного надзора за аудиторской деятельностью и Фонду государственного имущества Украины. Национальный банк рекомендует страховщикам уже сейчас провести собственное "тестирование" по указанным выше параметрам и при необходимости разработать планы мероприятий по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

"Меры безвыездного надзора на 2022 год являются системными и прозрачными. Они построены на принципах риск-ориентированного и пропорционального надзора, а их цель – повышение платежеспособности страховщиков и снижение рисков на страховом рынке", – прокомментировала директор Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Национального банка Украина Ольга Максимчук.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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