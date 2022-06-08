Украинские вина получили награды на крупном конкурсе в мире "Decanter World Wine Awards"

По результатам конкурса 4 винодельни с 14 винами получили медали.

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Так, 7 июня английский журнал Decanter, который ежегодно выбирает лучшие вина в мире, опубликовал результаты конкурса этого года.

Из Украины участвовали 4 винодельни с 14 винами. По итогам конкурса все украинские вина получили медали.

Всего украинские вина получили: 1 золотую медаль ( 95 балов), 6 серебренных (91-93 бала) и 7 бронзовых (86-89 балов).

"Из-за войны мы уже не успевали отправить наши вина на конкурс. Но у нас были образцы в Венгрии у Леонардо. Отправить из Венгрии курьерской службой не венгерские вина оказалось невыполнимой задачей из-за особенностей местного регулирования. Тогда Лео просто взял образцы, загрузил их в чемоданы, полетел самолетом в Лондон и лично привез образцы в офис Декантера", - написал на своей странице Facebook собственник винодельни Beykush winery Евгений Шнейдерис.

Впервые в истории украинское вино SHABO получило сразу две золотые медали на конкурсе Decanter World Wine Awards в 2021 году. А в 2022 году одну золотую медаль получила винодельня Beykush winery.

Напомним, что в Киеве разрешили продавать алкоголь в магазинах с 11:00 до 19:00.