Українські вина здобули нагороди на найбільшому конкурсі у світі "Decanter World Wine Awards"

За результатами конкурсу 4 виноробні з 14 винами здобули медалі.

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Так, 7 червня англійський журнал Decanter, який щорічно обирає найкращі вина у світі, опублікував результати цьогорічного конкурсу.

З України брали участь 4 виноробні з 14 винами. За підсумками конкурсу усі українські вина здобули медалі.

Загалом українські вина здобули: 1 золоту медаль (95 балів), 6 срібних (91-93 бали) та 7 бронзових (86-89 балів).

"Через війну ми вже не встигали відправити наші вина на конкурс. Але у нас були зразки в Угорщині у Леонардо. Відправити з Угорщини кур'єрською службою не угорські вина виявилося нездійсненним завданням через особливості місцевого регулювання. Тоді Лео просто взяв зразки, завантажив їх у валізи, полетів літаком до Лондона і особисто привіз зразки до офісу Декантера", - написав на своїй сторінці Facebook власник виноробні Beykush winery Євген Шнейдеріс.

Вперше в історії українське вино SHABO отримало одразу дві золоті медалі на конкурсі Decanter World Wine Awards у 2021 році. А у 2022 році одну золоту медаль здобула виноробня Beykush winery.

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