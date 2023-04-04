Warner Bros пытается договориться с Роулинг о создании сериала о Гарри Поттере, — Bloomberg

Компания Warner Bros. Discovery работает над заключением соглашения с Джоан Роулинг о создании нового сериала по мотивам "вселенной Гарри Поттера". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации сюжет каждого сезона сериала будет основан на одной из семи книг Джоан Роулинг. Выход серий может быть растянут на годы. Компания ожидает, что сериал может стать основным элементом новой стратегии, о которой готовятся объявить в ближайшее время.

Над соглашением работают главный исполнительный директор компании Дэвид Заслав и руководитель HBO Кэйси Блойс, но окончательной договоренности нет.

Ранее Warner Bros снял известные фильмы по мотивам книг Роулинг о Гарри Поттере, но в них были опущены детали в связи с ограниченным временем фильма. В сериале сюжет откроется для зрителя по-новому, планируют в Warner Bros.

Бренд Potter стал основой для серии успешных продуктов. Сотрудничая с Avalanche Software, компания Warner Bros. в феврале опубликовала ролевую игру Hogwarts Legacy, основанную в мире Поттера.

Но самое большое влияние оказали сами книги и семь фильмов. По данным американского издательства Scholastic Corp, за 25 лет серия книг разошлась тиражом в 600 миллионов экземпляров на 85 языках, став бестселлером всех времен.

Согласно данным Box Office Mojo, восемь фильмов, снятых на основе сюжета книг, собрали мировые продажи билетов более чем на 7,7 миллиарда долларов.

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