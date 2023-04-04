Warner Bros намагається домовитися з Роулінг про створення серіалу про Гаррі Поттера, — Bloomberg

Компанія Warner Bros. Discovery працює над укладанням угоди щодо створення нового серіалу за мотивами "всесвіту Гаррі Поттера". Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, сюжет кожного сезону серіалу буде заснований на одній із семи книг Джоан Роулін. Вихід серій можуть розтягнути на роки. Компанія очікує, що серіал може стати основним елементом нової стратегії, про яку готуються оголосити найближчим часом.

Над угодою працюють головний виконавчий директор компанії Девід Заслав і керівник HBO Кейсі Блойс, але остаточної домовленості немає.

Раніше Warner Bros відзняв відомі фільми за мотивами книг Роулін про Гаррі Поттера, але в них були опущені деталі у зв'язку з обмеженим часом фільму. В серіалі сюжет відкриється для глядача по-новому, планують в Warner Bros.

Бренд Potter став основною для серії успішних продуктів. Співпрацюючи з Avalanche Software, компанія Warner Bros у лютому опублікувала довгоочікувану рольову гру Hogwarts Legacy, засновану на світі Поттера.

Але найбільший вплив справили самі книги та сім фільмів. За даними американського видавництва Scholastic Corp, за 25 років серія книг розійшлася тиражем у 600 мільйонів примірників 85 мовами, ставши бестселером усіх часів.

Згідно з даними Box Office Mojo, вісім фільмів, знятих на основі сюжету книг, зібрали світові продажі квитків на понад 7,7 мільярда доларів.

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