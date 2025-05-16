Анатолий Шкрибляк, президент Budhouse Group: недавно количество посетителей ТРЦ Nikolsky достигло 30 миллионов

ТРЦ Nikolsky в Харькове, который уже стал одной из самых популярных локаций города для шопинга и отдыха, недавно открыл двери для своего 30-миллионного посетителя. Такое количество гостей с момента открытия объекта свидетельствует о том, что ТРЦ Nikolsky является важной частью инфраструктуры города и играет важную роль в поддержании экономической стабильности региона. Анатолий Шкрибляк, президент Budhouse Group , поблагодарил всех, кто поддерживает бизнес в такие непростые для страны времена, и отметил, что ТРЦ Nikolsky будет продолжать работать и развиваться несмотря на все трудности.

Стоит также добавить, что посетительница, которая стала 30-миллионной гостьей, получила от администрации торгово-развлекательного центра сертификат на 30 000 гривен.

ТРЦ Nikolsky: история развития и будущие перспективы

ТРЦ Nikolsky – это проект, который реализовала девелоперская компания Будхаус Групп. Этот торгово-развлекательный центр является одним из крупнейших в Украине. Работы по его строительству начались еще в 2013 году, а в мае 2021 года ТРЦ Nikolsky начал принимать посетителей. Площадь здания составляет 108 тыс. м², что позволяет разместить в ТРЦ около 160 различных заведений.

Весной 2022 года ТРЦ Nikolsky пострадал от попадания вражеской ракеты. Однако президент девелоперской компании BHG Анатолий Шкрибляк принял решение о восстановлении комплекса, имея целью поддержку экономики страны и создание новых возможностей для трудоустройства. Восстановительные работы были завершены в декабре 2023 года.

В 2024 году ТРЦ Nikolsky стал победителем премии RAU Awards 2024 в категории "Лучший большой ТРЦ в городах-миллионниках". Шкрибляк Анатолий Васильевич отметил, что это стало большим достижением для Budhouse Group, и подчеркнул, что компания гордится вкладом в развитие инфраструктуры.

Важной частью деятельности Budhouse Group является поддержка благотворительных и социальных инициатив. Например, компания отказалась от празднования третьей годовщины ТРЦ Nikolsky, а вместо этого в рамках своего благотворительного проекта "Be Closer" передала средства гуманитарному проекту "Ротари – Детям Героев". Благодаря этому решению удалось организовать отдых в Карпатах детям, которые потеряли родителей из-за войны.

ТРЦ Nikolsky и в дальнейшем будет с радостью принимать гостей, ведь, как подчеркнул Анатолий Шкрибляк: "30 миллионов посетителей – это больше, чем просто цифра. Это символ стойкости, доверия и любви, которую харьковчане и гости города испытывают к ТРЦ Nikolsky".

Budhouse Group – девелопер, который создает инновационные проекты

Компания BHG занимается строительством объектов коммерческой и жилой недвижимости. Другими реализованными проектами девелопера являются:

ТРЦ Forum Lviv во Львове;

ТРЦ Lubava в Черкассах;

Linden Luxury Residences в Киеве.

Реализованные объекты BHG – это результат тщательного планирования, инновационных подходов и внимания к деталям, что делает каждую локацию уникальной, а также привлекательной для бизнеса, посетителей или же будущих жителей.