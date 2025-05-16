Анатолій Шкрібляк, президент Budhouse Group: нещодавно кількість відвідувачів ТРЦ Nikolsky сягнула 30 мільйонів

ТРЦ Nikolsky у Харкові, який вже став однією з найпопулярніших локацій міста для шопінгу та відпочинку, нещодавно відчинив двері для свого 30-мільйонного відвідувача. Така кількість гостей з моменту відкриття об’єкта свідчить про те, що ТРЦ Nikolsky є важливою частиною інфраструктури міста та відіграє значну роль у підтримці економічної стабільності регіону. Анатолій Шкрібляк, президент Budhouse Group , подякував усім, хто підтримує бізнес у такі непрості для країни часи, та зазначив, що ТРЦ Nikolsky продовжуватиме працювати й розвиватися попри всі труднощі.

Варто також додати, що відвідувачка, яка стала 30-мільйонною гостею, отримала від адміністрації торговельно-розважального центру сертифікат на 30 000 гривень.

ТРЦ Nikolsky: історія розвитку та майбутні перспективи

ТРЦ Nikolsky – це проєкт, який реалізувала девелоперська компанія Будхаус Груп. Цей торговельно-розважальний комплекс є одним із найбільших в Україні. Роботи з його будівництва розпочалися ще у 2013 році, а у травні 2021 року ТРЦ Nikolsky почав приймати відвідувачів. Площа будівлі становить 108 тис. м², що дозволяє розмістити у ТРЦ близько 160 різноманітних закладів.

Навесні 2022 року ТРЦ Nikolsky постраждав від влучання ворожої ракети. Однак президент девелоперської компанії BHG Анатолій Шкрібляк ухвалив рішення про відбудову комплексу, маючи на меті підтримку економіку країни та створення нових можливостей для працевлаштування. Відновлювальні роботи було завершено у грудні 2023 року.

У 2024 році ТРЦ Nikolsky став переможцем премії RAU Awards 2024 у категорії "Кращий великий ТРЦ у містах-мільйонниках". Шкрібляк Анатолій Васильович зазначив, що це стало великим досягненням для Budhouse Group, і підкреслив, що компанія пишається внеском у розвиток інфраструктури.

Важливою частиною діяльності Budhouse Group є підтримка благодійних і соціальних ініціатив. Наприклад, компанія відмовилася від святкування третьої річниці ТРЦ Nikolsky, а натомість у межах свого благодійного проєкту "Be Closer" передала кошти гуманітарному проєкту "Ротарі – Дітям Героїв". Завдяки цьому рішенню вдалося організувати відпочинок у Карпатах дітям, які втратили батьків через війну.

ТРЦ Nikolsky і надалі радо прийматиме гостей, адже, як підкреслив Анатолій Шкрібляк: "30 мільйонів відвідувачів – це більше, ніж просто цифра. Це символ стійкості, довіри та любові, яку харків’яни та гості міста відчувають до ТРЦ Nikolsky".

Budhouse Group – девелопер, який створює інноваційні проєкти

Компанія BHG займається будівництвом об’єктів комерційної та житлової нерухомості. Іншими реалізованими проєктами девелопера є:

ТРЦ Forum Lviv у Львові;

ТРЦ Lubava у Черкасах;

Linden Luxury Residences у Києві.

Реалізовані об’єкти BHG – це результат ретельного планування, інноваційних підходів та уваги до деталей, що робить кожну локацію унікальною, а також привабливою для бізнесу, відвідувачів або ж майбутніх мешканців.