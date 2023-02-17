Favbet Foundation анонсирует программу бесплатного IT-образования для пострадавших от войны детей

Война может сломать учебные планы, но никогда – стремление к знаниям. Favbet Foundation запускает бесплатную программу начального IT-образования. Дети, пострадавшие от войны и ограниченные в доступе к качественному образованию, смогут овладеть азами программирования.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Благотворительный фонд проявил инициативу – реализовать проект за собственные средства. Дети со всей Украины получат возможность бесплатно получить IT-образование. В первую очередь курс рассчитан на детей военнослужащих, вынужденных переселенцев и подростков из наиболее пострадавших от войны регионов.

В основе новой образовательной программы – курс Python, самого популярного языка программирования, который создает отличный фундамент для дальнейшего развития в IT. Партнером, который будет отвечать за содержание курса, набор учеников и менторов, а также организацию образовательного процесса, был выбран Code Club Украина.

"Favbet Foundation с момента своего основания работал над тем, чтобы каждый украинский ребенок имел свободный доступ к качественному технологическому образованию вне зависимости от его жизненных обстоятельств. Этот курс появляется в то время, когда война нарушила и значительно усложнила образовательные процессы для детей, которые в этом нуждаются. Поэтому стать инициатором, запустить и реализовать обучающую программу за счет Favbet Foundation — еще один шаг к формированию прогрессивной среды для развития", — рассказывает куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

В Code Club Украина отмечают, что курс Python рассчитан на детей 12-15 лет, которым достаточно обладать только базовыми компьютерными навыками. "В Украине Code Club как часть Международной волонтерской инициативы родом из Великобритании работает с 2013 года. Бесплатное обучение в наших клубах уже прошли более 30 тысяч детей. Мы используем современные образовательные программы, разработанные специалистами-практиками IT-отрасли, и сотрудничаем с менторами, которые делятся с детьми собственной экспертизой, зажигают в них желания и дальше углубляться в мир технологий и инноваций", — делится операционный директор инициативы Code Club Украина Анна Деревянко.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный компанией FAVBET в 2020 году, чтобы систематизировать и расширить свою благотворительную деятельность. Целью фонда стало создание благоприятной среды для спортивного и счастливого будущего страны, миссией – инвестиции в образование, спорт и технологии для обеспечения развития нового поколения и сохранения талантов в Украине.

С начала полномасштабного вторжения большинство проектов фонда направлено на помощь Вооруженным Силам Украины. При содействии фонда ВСУ и другие силы обороны регулярно получают авто, технические средства, дроны, амуницию и все необходимое на передовой.