Favbet Foundation победил в номинации благотворительных фондов общенационального проекта «Відповідальна країна»

Favbet Foundation одержал победу в одной из номинаций общенационального спецпроекта от MMR «Відповідальна країна», который отметил лучшие кейсы по развитию корпоративной и социальной ответственности. За благотворительный фонд проголосовали больше всего в номинации «Власні проєкти благодійних фондів».

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С начала полномасштабного вторжения благотворительный фонд помогал пострадавшим от войны и ориентировал более 95% на помощь ВСУ. Команда фонда разработала специальные логистические маршруты для 100 тонн гуманитарных грузов, самостоятельно перевезла 10 тонн гуманитарных грузов из Хорватии в Украину, способствовала эвакуации жителей прифронтовых зон. Также Favbet Foundation открыл Центр адаптации для украинцев в Загребе, где для детей разработана образовательная программа, а взрослым доступна медицинская, юридическая и психологическая помощь.

Весомую часть работы Favbet Foundation вкладывает в помощь ВСУ, приближая общую победу. При содействии фонда украинская армия регулярно получает транспорт, современные дроны, защищенные средства связи и другие вещи, необходимые военным на передовой. В 2022 году благотворительный фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ 60 авто и 60 дронов, а также сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Помимо военных и гуманитарных проектов фонд также внедряет инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития молодых украинцев. В том числе поддерживает специализированные образовательные учреждения и обеспечивает воспитанников техникой обучения.

Такую многогранность в фонде объясняют нынешними вызовами и стремлением быть верными своей первоочередной цели. «Всю свою деятельность, независимо от ее направления, команда фонда всегда посвящала единой цели – счастливому и свободному будущему Украины. Раньше оно формировалось за партами и на спортивных площадках, а сейчас творится и на поле боя. Это нашло отражение и в наших проектах и заставило сосредоточиться на нескольких очень разных направлениях», — делится куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.