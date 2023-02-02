Favbet Foundation переміг у номінації благодійних фондів загальнонаціонального проєкту «Відповідальна країна»

Favbet Foundation здобув перемогу у одній з номінацій загальнонаціонального спецпроєкту від MMR «Відповідальна країна», який відзначав найкращі кейси з розвитку корпоративно соціальної відповідальності. За благодійний фонд найбільше проголосували у номінації «Власні проєкти благодійних фондів».

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З початку повномасштабного вторгнення благодійний фонд допомагав постраждалим від війни та орієнтував понад 95% на допомогу ЗСУ. Команда фонду розробила спеціальні логістичні маршрути для 100 тонн гумдопомоги, самостійно перевезла 10 тонн гуманітарних вантажів з Хорватії в Україну, сприяла евакуації жителів прифронтових зон. Також Favbet Foundation відкрив Центр адаптації для українців в Загребі, де для дітей розроблена освітня програма, а дорослим доступна медична, юридична та психологічна допомога.

Вагому частину роботи Favbet Foundation вкладає у допомогу ЗСУ, наближаючи спільну перемогу. За сприяння фонду українська армія регулярно отримує транспорт, сучасні дрони, захищені засоби зв’язку та інші речі, необхідні військовим на передовій. Загалом у 2022 році благодійний фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ 60 авто та 60 дронів, а також сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Крім військових та гуманітарних проєктів, фонд також впроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку молодих українців. В тому числі підтримує спеціалізовані освітні заклади та забезпечує вихованців технікою для навчання.

Таку багатогранність у фонді пояснюють викликами сьогодення та прагненням бути вірними своїй першочерговій меті. «Всю свою діяльність, незалежно від її спрямування, команда фонду завжди присвячувала єдиній цілі — щасливому та вільному майбутньому України. Раніше воно формувалось за партами та на спортивних майданчиках, а зараз твориться й на полі бою. Очікувано, що це знайшло відображення й у наших проєктах та змусило зосередитись одразу на декількох дуже різних напрямах», — ділиться куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.