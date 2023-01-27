Як FAVBET будує бренд роботодавця та підтримує співробітників під час війни

З початком повномасштабного вторгнення більшості українських бізнесів довелось перейти на кризовий режим роботи – частково або повністю згортати діяльність, евакуювати співробітників, переносити офіси, фокусуватись на підтримці армії. People Partner Ігор Косяк розповів, як компанія витримала цей стрес-тест та адаптувалася до нових реалій.

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Бізнес тримається на людях

Кожен з нас — запорука відновлення після кризи. З перших днів вторгнення ми створили можливості для віддаленої роботи. Багато з тих, хто виїхав з Києва у перші дні війни, вже повернулись, однак ми досі зберігаємо гібридний формат роботи, тобто співробітники самі вирішують, де їм краще працювати — вдома чи в офісі.

Частина наших працівників стала до лав ЗСУ та ТрО. Всі вони зберігають свої робочі місця та заробітну плату. Минулого року група компаній FAVBET направила до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів. Фонд Favbet Foundation та представники компанії FAVBET підтримують українську армію, допомагають із закупівлею форми, необхідного обладнання, забезпечують технікою різні підрозділи, в тому числi тi, де знаходяться нашi спiвробiтники. Нам важливо, щоб вони щодня відчували, що поки вони тримають оборону на фронті, ми щодня підтримуємо їх у тилу.

Офіс FAVBET — наша фортеця

Сьогодні ми досягли практично повної автономії – є гаряча вода, резервні генератори, постійний інтернет. У випадку повітряної тривоги співробітники можуть безпечно працювати у великому приміщенні на -1 поверсі. Тут є додатковий вихід, достатньо розеток для підключення гаджетів, напої та снеки.

У поточному році компанія має багато амбіційних планів, тому можливості та перспективи для кандидатів у FAVBET тільки зростатимуть.