Как FAVBET строит бренд работодателя и поддерживает сотрудников во время войны

С началом полномасштабного вторжения большинству украинских бизнесов пришлось перейти на кризисный режим работы – частично или полностью сворачивать деятельность, эвакуировать сотрудников, переносить офисы, фокусироваться на поддержке армии. People Partner Игорь Косяк рассказал, как компания выдержала этот стресс-тест и адаптировалась к новым реалиям.

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Бизнес держится на людях

Каждый из нас – залог восстановления после кризиса. С первых дней вторжения мы создали возможности для удаленной работы. Многие, кто уехал из Киева в первые дни войны, уже вернулись, однако мы до сих пор сохраняем гибридный формат работы, то есть сотрудники сами решают, где им лучше работать — дома или в офисе.

Часть наших работников стала в ряды ВСУ и ТРО. Все они сохраняют свои рабочие места и заработную плату. В прошлом году группа компаний FAVBET направила в государственный бюджет 140 млн. грн. только в качестве лицензионных платежей. Фонд Favbet Foundation и представители компании FAVBET поддерживают украинскую армию, помогают с закупкой формы, необходимого оборудования, обеспечивают техникой разные подразделения, в том числе те, где находятся наши сотрудники. Нам важно, чтобы они каждый день чувствовали, что, пока они держат оборону на фронте, мы ежедневно поддерживаем их в тылу.

Офис FAVBET – наша крепость

Сегодня мы добились практически полной автономии – есть горячая вода, резервные генераторы, постоянный интернет. В случае воздушной тревоги сотрудники могут безопасно работать в большом помещении на -1 этаже. Здесь есть дополнительный выход, достаточно розеток для подключения гаджетов, напитков и снеков.

В текущем году у компании много амбициозных планов, поэтому возможности и перспективы для кандидатов в FAVBET будут только расти.