Favbet Foundation анонсує програму безкоштовної IT-освіти для постраждалих від війни дітей

Війна може зламати навчальні плани, але ніколи — прагнення до знань. Favbet Foundation запускає безкоштовну програму з початкової IT-освіти. Діти, які постраждали від війни та були обмежені в доступі до якісної освіти, зможуть опанувати ази програмування.

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Благодійний фонд проявив ініціативу — реалізувати проєкт за власні кошти. Діти зі всієї України матимуть можливість безкоштовно отримати IT-освіту. Першою чергою курс розрахований на дітей військовослужбовців, вимушених переселенців та підлітків з найбільш постраждалих від війни регіонів.

В основі нової освітньої програми — курс Python, найпопулярнішої мови програмування, яка створює чудовий фундамент для подальшого розвитку в IT. Партнером, що відповідатиме за зміст курсу, набір учнів та менторів, а також організацію освітнього процесу, було обрано Code Club Україна.

"Favbet Foundation з моменту свого заснування працював над тим, щоб кожна українська дитина мала вільний доступ до якісної технологічної освіти незалежно від її життєвих обставин. Цей курс з’являється у час, коли війна порушила та значно ускладнила освітні процеси для дітей, які цього потребують. Тому стати ініціатором, запустити та реалізувати навчальну програму за кошти Favbet Foundation — ще один крок до формування прогресивного середовища для розвитку", — розповідає куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

У Code Club Україна відзначають, що курс Python розрахований на дітей 12-15 років, яким достатньо мати лише базові комп'ютерні навички. "В Україні Code Club, як частина Міжнародної волонтерської ініціативи родом з Великобританії, працює з 2013 року. Безкоштовне навчання у наших клубах вже пройшли понад 30 тисяч дітей. Ми використовуємо сучасні освітні програми, розроблені фахівцями-практиками IT-галузі, та співпрацюємо з менторами, які діляться з дітьми власною експертизою, запалюють в них бажання й надалі заглиблюватись у світ технологій та інновацій", — ділиться операційна директорка ініціативи Code Club Україна Анна Дерев`янко.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований компанією FAVBET у 2020 році, щоб систематизувати та розширити свою благодійну діяльність. Метою фонду стало створення сприятливого середовища для спортивного і щасливого майбутнього країни, а місією – інвестиції в освіту, спорт та технології для забезпечення розвитку нового покоління та збереження талантів в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення більшість проєктів фонду спрямовані на допомогу Збройним Силам України. За сприяння фонду ЗСУ та інші сили оборони регулярно отримують авто, технічні засоби, дрони, амуніцію і решту необхідного на передовій.