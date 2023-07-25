Как стать менеджером казино в 4 шагах

Профессия менеджера казино с каждым годом приобретает все большую популярность, поскольку характеризуется достаточно высокой заработной платой. Однако эта заработная плата несет с собой и большое количество обязанностей, в частности менеджер казино должен осуществлять ежедневный надзор за операциями в игровом заведении, контролируя соблюдение всех правил, управлять персоналом и обеспечивать незабываемый опыт для посетителей. Учитывая все эти факторы и обращаясь к собственному опыту, могу отметить, что качественное выполнение этих должностных обязанностей требует соответствующего образования, наличия лидерских и управленческих навыков, а также постоянного усовершенствования своих умений. В общем, менеджером казино можно стать выполнив 4 простых шага.

Получите соответствующее образование

Первым шагом к профессии игрового менеджера является получение формального образования в данной области. Этот момент очень важен, поскольку в последние годы на данную вакансию преимущественно берут кандидатов, имеющих дипломы или сертификаты, связанные с управлением казино, гостинично-ресторанным бизнесом и бизнес-администрированием. Приоритетом является высшее образование.

Почти в каждом городе Украины есть университеты , предоставляющие возможность получения специальности в сфере управления и администрирования. К примеру, Киевский национальный торгово-экономический университет предлагает своим студентам интерактивные выездные практические занятия, а также привлечение к преподаванию ведущих экспертов по ресторанному и гостиничному бизнесу, экономике, управлению и маркетингу. Также это учебное заведение предоставляет возможность пройти стажировку в мировых гостиничных и ресторанных сетях и получить международные сертификаты, значительно увеличащие шансы на получение профессии менеджера казино.

Однако стоит отметить, что в своей профессиональной деятельности мне неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что избирая кандидата на должность менеджера казино, предпочтение отдавали не тому, кто имеет просто высшее образование, а тому, у кого есть прочные теоретические и практические знания по бухгалтерскому учету, маркетингу, управлению персоналом, а главное регулирование игрового бизнеса. Это подводит нас и ко второму шагу на пути к профессии менеджера казино.

Получите опыт работы в индустрии казино

Для реализации желания стать менеджером казино не нужно спешить и сразу после окончания обучения подавать резюме на данную вакансию, ведь справиться со служебными обязанностями игрового менеджера без практики – невозможно. Нужно набраться опыта работы в игорном бизнесе с помощью вакансий начального уровня.

В эти вакансии входят следующие:

Работник игрового зала. В обязанности входит обслуживание клиентов казино, предоставление игрокам ответов на их вопросы, мониторинг игровых зон, а также контроль за чистотой. Дилер настольных игр. Для получения этой вакансии нужно пройти предварительное обучение в самом казино. Как правило, дилер начального уровня начинает свою работу с таких игр, как покер, рулетка или блэкджек. Кассир. В обязанности кассиров входит обмен фишек, жетонов и наличных билетов, обработка транзакций по кредитным картам, выдача клубных карт игрокам и осуществление других операций, связанных с финансами.

Работа на должностях начального уровня позволяет наладить отношения с профессионалами индустрии и расширить свои карьерные возможности. Как отмечают отраслевые эксперты: "нетворкинг нельзя недооценивать".

Развивайте лидерские и управленческие навыки

Профессиональный менеджер казино должен быть лидером и хорошим управленцем, поэтому во время работы на вакансиях начального уровня необходимо развивать такие навыки, как:

Построение команды. Это возможно за счет ежедневного общения с разными работниками казино и устраивания регулярных тимбилдингов. Необходимо поддерживать членов рабочей команды и проявлять инициативу для достижения общих целей. Разрешение конфликтов. Формирование этого навыка возможно при предварительном развитии коммуникативных навыков и эмпатии. Поскольку казино достаточно динамичная и эмоциональная среда, то с целью разрешения конфликтов нужно выслушивать обе стороны, контролировать собственные эмоции и уметь четко и вежливо выражать свою точку зрения. Принятие решений. Этот навык очень ценен в различных аспектах индустрии, поскольку позволяет удовлетворять потребности клиентов, управляя имеющимися ресурсами и находясь под давлением обстоятельств. Именно от быстрых и правильных решений работников казино, в частности, его менеджера, зависит репутация игрового заведения. Стратегическое планирование. Поскольку казино функционируют на конкурентных рынках, то в обязанности игрового менеджера входит принятие участия в инициативах стратегического планирования, разработке маркетинговых стратегий и оптимизации операционных процессов. Соответственно, необходимо иметь практические навыки из этой сферы

Поскольку самостоятельно развить все эти навыки достаточно сложно (даже при работе в казино), целесообразно искать наставничество или принимать участие в программах развития лидерских качеств в индустрии кино. Благодаря этому можно получить необходимые знания и опыт, открыть возможности для нетворкинга, повысить уверенность в собственных силах и подняться по карьерной лестнице.

Ищите возможности для карьерного роста и непрерывного обучения

При работе в казино нужно постоянно учиться и искать возможности для карьерного роста. Так, получив должность менеджера смены и обеспечивая бесперебойную работу казино, обработку запросов и жалоб игроков именно во время своей смены, можно получить знания об отраслевых тенденциях, новых игровых технологиях и изменениях предпочтений игроков. Все эти навыки уже служат основой для того, чтобы стать ассистентом менеджера казино.

Ассистенты менеджера казино, как правило, имеют конкретные зоны ответственности (гостеприимство, настольные игры, слоты), однако активно сотрудничают со всеми отделами казино, внедряя новые инициативы и решая операционные проблемы. Для ассистентов игровых менеджеров существует множество лидерских программ и сертификаций, прохождение которых позволит стать полноценным менеджером казино.

Опираясь на собственный опыт, Антон Савченко из Prointernet говорит, что на профессии менеджера казино также не стоит останавливаться, ведь эта профессия в совокупности с постоянным ознакомлением с отраслевыми тенденциями и совершенствованием управленческих навыков открывает возможности до должности директора казино. Директор, в свою очередь, уже отвечает за общую деятельность казино, контролируя работу всех работников и соблюдая нормативные требования.

Вывод

Таким образом, для того чтобы стать профессиональным менеджером казино, необходимо объединить образование, опыт, лидерские качества, знание нормативно-правовой базы и непрерывное обучение. Это та профессия, которая будет держать в тонусе всю жизнь, ведь вкусы клиентов меняются каждый день и чтобы удерживать казино на достойном уровне, нужно успевать за всеми этими изменениями. Кроме того, правительства разных стран ежегодно редактируют законы об азартных играх, ответственной игре и протоколах безопасности, что также стимулирует изучать новую информацию. Именно поэтому эта профессия идеально подойдет для людей, которые являются ярко выраженными лидерами, не боятся проявлять инициативу и любят учиться.

Елена Былица, ProInternet.in.ua