Як стати менеджером казино за 4 кроки

Професія менеджера казино з кожним роком набуває все більшої популярності, оскільки характеризується досить високою заробітною платою. Проте ця заробітна плата несе з собою і велику кількість обов’язків, зокрема, менеджер казино повинен здійснювати щоденний нагляд за операціями в ігровому закладі, контролюючи дотримання всіх правил, управляти персоналом та забезпечувати незабутній досвід для відвідувачів. Враховуючи всі ці фактори та звертаючись до власного досвіду, можу відмітити, що якісне виконання цих посадових обов’язків потребує відповідної освіти, наявності лідерських і управлінських навичок, а також постійного вдосконалення своїх вмінь. Загалом, менеджером казино можна стати виконавши 4 простих кроки.

Отримайте відповідну освіту

Першим кроком до професії ігрового менеджера є отримання формальної освіти в цій галузі. Цей момент є дуже важливим, оскільки в останні роки на дану вакансію переважно беруть кандидатів, які мають дипломи або сертифікати, пов’язані з управлінням казино, готельно-ресторанним бізнесом та бізнес-адмініструванням. Пріоритетом є саме вища освіта.

Майже в кожному місті України є університети, які надають можливість отримання спеціальності в сфері управління та адміністрування. Наприклад, Київський національний торговельно-економічний університет пропонує своїм студентам інтерактивні виїзні практичні заняття, а також залучення до викладання провідних експертів з ресторанного та готельного бізнесу, економіки, управління та маркетингу. Також цей навчальний заклад надає можливість пройти стажування у світових готельних і ресторанних мережах та отримати міжнародні сертифікати, які значно збільшать шанси на отримання професії менеджера казино.

Проте варто відмітити, що у своїй професійній діяльності мені неодноразово приходилося зіштовхуватися з тим, що обираючи кандидата на посаду менеджера казино, перевагу віддавали не тому, хто має просто вищу освіту, а тому, хто має міцні теоретичні та практичні знання з бухгалтерського обліку, маркетингу, управління персоналом, а головне регулювання грального бізнесу. Це підводить нас і до другого кроку на шляху до професії менеджера казино.

Отримайте досвід роботи в індустрії казино

Для реалізації бажання стати менеджером казино, не потрібно поспішати і відразу після закінчення навчання подавати резюме на дану вакансію, адже впоратися зі службовими обов’язками ігрового менеджера без практики – неможливо. Потрібно набратися досвіду роботи у гральному бізнесі за допомогою вакансій початкового рівня.

До цих вакансій входять наступні:

Працівник ігрового залу. До обов’язків входить обслуговування клієнтів казино, надання гравцям відповідей на їх запитання, моніторинг ігрових зон, а також контроль за чистотою. Дилер настільних ігор. Для отримання цієї вакансії потрібно пройти попереднє навчання у самому казино. Як правило, дилер початкового рівня розпочинає свою роботу з таких ігор, як покер, рулетка або блекджек. Касир. До обов’язків касирів входить обмін фішок, жетонів та квитків на готівку, обробка транзакцій за кредитними картами, видача клубних карт гравцям та здійснення інших операцій, пов’язаних з фінансами.

Робота на посадах початкового рівня дозволяє налагодити стосунки з професіоналами індустрії та в подальшому розширити свої кар’єрні можливості. Як зазначають галузеві експерти: «нетворкінг не можна недооцінювати».

Розвивайте лідерські та управлінські навички

Професійний менеджер казино повинен бути лідером та гарним управлінцем, тому ще під час роботи на вакансіях початкового рівня, необхідно розвивати такі навички, як:

Побудова команди. Це можливо за рахунок щоденного спілкування з різними працівниками казино та влаштовування регулярних тімбілдінгів. Необхідно підтримувати членів робочої команди та проявляти ініціативу для досягнення спільних цілей. Вирішення конфліктів. Формування цієї навички є можливим при попередньому розвитку комунікативних навичок та емпатії. Оскільки казино досить динамічне та емоційне середовище, то з метою вирішення конфліктів, потрібно вислуховувати обидві сторони, контролювати власні емоції та вміти чітко та ввічливо виражати свою точку зору. Прийняття рішень. Ця навичка є дуже цінною в різних аспектах індустрії, оскільки дозволяє задовольняти потреби клієнтів, керуючи наявними ресурсами і знаходячись під тиском обставин. Саме від швидких та правильних рішень працівників казино, зокрема його менеджера, залежить репутація ігрового закладу. Стратегічне планування. Оскільки казино функціонують на конкурентних ринках, то в обов’язки ігрового менеджера входить прийняття участі в ініціативах стратегічного планування, розробці маркетингових стратегій та оптимізації операційних процесів. Відповідно, необхідно мати практичні навички з цієї сфери

Оскільки самостійно розвити всі ці навички досить складно (навіть при роботі в казино), то доцільно шукати наставництво або приймати участь у програмах розвитку лідерських якостей в індустрії кіно. Завдяки цьому можна отримати необхідні знання та досвід, відкрити можливості для нетворкінгу, підвищити впевненість у власних силах та піднятися по кар’єрній драбині.

Шукайте можливості для кар’єрного росту та безперервного навчання

Під час роботи в казино потрібно постійно навчатися та шукати можливості для кар’єрного росту. Так, отримавши посаду менеджера зміни та забезпечуючи безперебійну роботу казино, обробку запитів та скарг гравців саме під час своєї зміни, можна отримати знання про галузеві тенденції, нові ігрові технології та зміни вподобань гравців. Всі ці навички вже є основою для того, щоб стати асистентом менеджера казино.

Читайте також Категорія Бізнес Реклама Реклама Найкращі легальні онлайн казино України

Асистенти менеджера казино, як правило мають конкретні зони відповідальності (гостинність, настільні ігри, слоти), проте активно співпрацюють з усіма відділами казино, впроваджуючи нові ініціативи та вирішуючи операційні проблеми. Для асистентів ігрових менеджерів існує велика кількість лідерських програм та сертифікацій, проходження яких дозволить стати повноцінним менеджером казино.

Спираючись на власний досвід Антон Савченко з Prointernet каже, що на професії менеджера казино також не варто зупинятися, адже ця професія в сукупності з постійним ознайомленням з галузевими тенденціями та вдосконаленням управлінських навичок, відкриває можливості до посади директора казино. Директор, в свою чергу, вже відповідає за загальну діяльність казино, контролюючи роботу всіх працівників та дотримуючись нормативних вимог.

Висновок

Таким чином, для того, щоб стати професійним менеджером казино, необхідно поєднати освіту, досвід, лідерські якості, знання нормативно-правової бази та безперервне навчання. Це та професія, яка буде тримати в тонусі протягом всього життя, адже смаки клієнтів змінюються кожного дня і щоб утримувати казино на гідному рівні, потрібно встигати за всіма цими змінами. Крім того, уряди різних країн щорічно редагують закони про азартні ігри, відповідальну гру та протоколи безпеки, що також стимулює вивчати нову інформацію. Саме тому, ця професія ідеально підійде для тих людей, які є яскраво вираженими лідерами, не бояться проявляти ініціативу та люблять навчатися.

Олена Билиця, ProInternet.in.ua