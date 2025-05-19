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10 тысяч украинцев получили возможность овладеть новой профессией: как пройти бесплатное обучение
С начала 2025 года десять тысяч украинцев в рамках инициативы "Работа без барьеров" получили ваучеры на бесплатное обучение. Госпрограмма дает возможность овладеть новой профессией, востребованной на рынке труда. Самыми популярными специальностями стали медсестра, повар, социальный рабочий, шофер и психолог.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.
"Мы запустили ряд учебных программ, благодаря которым люди могут изменить профессию на более актуальную на сегодня, получить дополнительные профессиональные навыки и стать более конкурентоспособными. С начала этого года уже 10 000 украинцев взяли ваучер на овладение одной из 155 профессий и специальностей. В целом государство профинансировало обучение по ваучерам более чем на 100 млн грн", — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Больше ваучеров выдано для обучения по профессиям:
- медсестринство — 2401;
- повар — 851;
- социальный рабочий — 721;
- водитель — 681;
- медицина — 438;
- психолог — 425.
В 2024 году наибольшее количество ваучеров взяли на обучение по таким специальностям: медсестринство, психология, дошкольное образование, медицина, а также для овладения профессиями повара, водителя, тракториста, кондитера.
Кто может получить ваучер?
Получить ваучер могут отдельные категории граждан, имеющих профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не проходили обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет. В частности, это:
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люди старше 45 лет, имеющие страховой стаж более 15 лет;
- ветераны, участники боевых действий;
- внутренне перемещенные лица;
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люди с инвалидностью;
- люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие плен.
Чтобы получить услугу, нужно:
- выбрать специальность, профессию и место обучения;
- подать заявку онлайн на вебсайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные – паспорт, ИПН, трудовая книжка, документы об образовании и т.п.).
В течение 90 дней после получения в центре занятости ваучера человек должен заключить договор об учебе с учебным заведением. Сумма ваучера не может превышать 30280 грн. Если стоимость обучения более дорогая, то работодатель или кандидат доплачивает разницу самостоятельно.
Напомним, почти 1500 УБД и лиц с инвалидностью воспользовались программой бесплатного обучения . Самые профессии и образовательные программы среди участников: психология, домедицинская подготовка, управление БПЛА, предпринимательство и бизнес-планирование.