10 тисяч українців отримали можливість опанувати нову професію: як пройти безоплатне навчання

З початку 2025 року десять тисяч українців у межах ініціативи "Робота без бар’єрів" отримали ваучери на безоплатне навчання. Держпрограма дає можливість опанувати нову професію, яка затребувана на ринку праці. Найпопулярнішими спеціальностями стали медсестра, кухар, соціальний робітник, водій та психолог.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"Ми запустили низку навчальних програм, завдяки яким люди можуть змінити фах на більш актуальний на сьогодні, отримати додаткові професійні навички та стати більш конкурентоспроможними. З початку цього року вже 10 000 українців взяли ваучер на опанування однієї зі 155 професій та спеціальностей. Загалом держава профінансувала навчання за ваучерами на понад 100 млн грн", — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Найбільше ваучерів видано для навчання за професіями:

медсестринство — 2401;

кухар — 851;

соціальний робітник — 721;

водій — 681;

медицина — 438;

психолог — 425.

У 2024 році найбільшу кількість ваучерів взяли на навчання за такими спеціальностями: медсестринство, психологія, дошкільна освіта, медицина, а також для опанування професій кухаря, водія, тракториста, кондитера.

Хто може отримати ваучер?

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років. Зокрема, це:

люди віком старше 45 років, які мають страховий стаж понад 15 років;

ветерани, учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю; люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Щоб отримати послугу, потрібно:



обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Впродовж 90 днів після отримання в центрі зайнятості ваучера людина має укласти договір про навчання із закладом освіти. Сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або кандидат доплачує різницю самостійно.

Нагадаємо, майже 1500 УБД та осіб з інвалідністю скористалися програмою безоплатного навчання. Найпопулярніші професії та освітні програми серед учасників: психологія, домедична підготовка, керування БПЛА, підприємництво та бізнес-планування.