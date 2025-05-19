У Києві подвоять підготовку операторів дронів: у навчання вже інвестували 30 млн грн

У Києві в 2025/2026 навчальному році подвоять набір на підготовку операторів дронів — понад 100 здобувачів опановуватимуть професію, яка стрімко набирає актуальності в умовах війни та мирного часу. На розвиток навчальної програми вже інвестували понад 30 млн грн із міського бюджету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Підготовка операторів БПЛА в Києві

Професія оператора безпілотників, яка виникла в умовах війни, швидко набуває актуальності й у мирному житті. Сьогодні дрони широко застосовують у сільському господарстві, системах безпеки, пошуково-рятувальних операціях у важкодоступних місцевостях, розмінуванні, екологічному моніторингу та навіть під час гасіння пожеж.

За останній рік в Україні виготовили понад 2 мільйони дронів, а потреба у фахівцях з їх управління стрімко зростає. Збільшення кількості місць для навчання є відповіддю на цей попит і водночас інвестицією в майбутнє, наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Підготовка за цією професією в Києві стартувала у 2023 році в межах інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня.

Наразі за цим напрямом навчаються 54 здобувачі освіти, перший випуск очікується у 2026 році.

Для якісної підготовки фахівців оновлено матеріально-технічну базу:

провели капітальний ремонт 750 кв. м навчальних приміщень на суму 10,5 млн грн;

придбали сучасне обладнання на 19,9 млн грн.

Загальний обсяг фінансування з міського бюджету становить 30,4 млн грн.

Про українські дрони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15". Дрони "Веспа-15" здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням. Безпілотники мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії.

Додамо, Міністерство оборони у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотних систем українського виробництва, що у 4.4 рази більше ніж у попередньому році, коли було допущено 75 зразків.