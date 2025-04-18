Стійкість до РЕБ, вантажопідйомність і дальність польоту: як БпЛА показали себе на полігоні

Розробники компанії Brave1 на полігоні перевірили нові малі FPV-бомбери, тестуючи їх у умовах, максимально наближених до бойових. 14 дронів подолали дистанцію 10 км під впливом засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби) , виконуючи завдання та повертаючись на базу.

Про це повідомляє Brave1.

Що відомо про випробування

Під час випробувань дрони продемонстрували високу стійкість до РЕБ, виконали скидання боєприпасів на ціль, а також показали хороші результати щодо вантажопідйомності, дальності польоту та зручності у використанні.

Зазначається, що малі бомбери відіграють критичну роль на фронті. Вони здатні нести боєприпаси вагою до 3 кг і можуть використовуватися кілька разів.

Основною перевагою українських коптерів над китайським конкурентом Mavic є їхня ціна — українські малі дрони значно дешевші.

Довідково:

Brave1 – це платформа для об'єднання державних та приватних ініціатив з розробки інноваційних рішень в інтересах сил оборони і безпеки.

Нагадаємо, Brave1 провів масштабні випробування FPV-дронів, оснащених оптоволоконним керуванням, які можуть долати відстань понад 20 км. Понад 15 виробників безпілотників протестували свої розробки на полігоні, проходячи маршрут із перешкодами та відпрацьовуючи заходи на ціль.