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Устойчивость к РЭБ, грузоподъемность и дальность полета: как БПЛА показали себя на полигоне

дрон
Разработчики протестовали БПЛА на полигоне.

Разработчики компании Brave1 на полигоне проверили новые малые FPV-бомберы, тестируя их в условиях, максимально приближенных к боевым. 14 дронов преодолели дистанцию 10 км под влиянием средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), выполняя задания и возвращаясь на базу.

Об этом сообщает Brave1.

Что известно об испытаниях

Во время испытаний дроны продемонстрировали высокую устойчивость к РЭБ, выполнили сброс боеприпасов на цель, а также показали хорошие результаты грузоподъемности, дальности полета и удобства в использовании.

Отмечается, что малые бомберы играют критическую роль на фронте. Они могут нести боеприпасы весом до 3 кг и могут использоваться несколько раз.

Основным преимуществом украинских коптеров китайскому конкуренту Mavic является их цена — украинские малые дроны значительно дешевле.

Фото 2 — Устойчивость к РЭБ, грузоподъемность и дальность полета: как БПЛА показали себя на полигоне
Фото 3 — Устойчивость к РЭБ, грузоподъемность и дальность полета: как БПЛА показали себя на полигоне
Фото 4 — Устойчивость к РЭБ, грузоподъемность и дальность полета: как БПЛА показали себя на полигоне
Фото 5 — Устойчивость к РЭБ, грузоподъемность и дальность полета: как БПЛА показали себя на полигоне
Фото 6 — Устойчивость к РЭБ, грузоподъемность и дальность полета: как БПЛА показали себя на полигоне

Справка:

Brave1   – платформа для объединения государственных и частных инициатив по разработке инновационных решений в интересах сил обороны и безопасности.

Напомним, Brave1 провел масштабные испытания FPV-дронов, оснащенных оптоволоконным управлением, которые могут преодолевать расстояние более 20 км. Более 15 производителей беспилотников протестировали свои разработки на полигоне, проходя маршрут с препятствиями и отрабатывая цели.

Автор:
Ольга Опенько