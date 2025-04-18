Устойчивость к РЭБ, грузоподъемность и дальность полета: как БПЛА показали себя на полигоне

Разработчики компании Brave1 на полигоне проверили новые малые FPV-бомберы, тестируя их в условиях, максимально приближенных к боевым. 14 дронов преодолели дистанцию 10 км под влиянием средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), выполняя задания и возвращаясь на базу.

Об этом сообщает Brave1.

Что известно об испытаниях

Во время испытаний дроны продемонстрировали высокую устойчивость к РЭБ, выполнили сброс боеприпасов на цель, а также показали хорошие результаты грузоподъемности, дальности полета и удобства в использовании.

Отмечается, что малые бомберы играют критическую роль на фронте. Они могут нести боеприпасы весом до 3 кг и могут использоваться несколько раз.

Основным преимуществом украинских коптеров китайскому конкуренту Mavic является их цена — украинские малые дроны значительно дешевле.

Справка:

Brave1 – платформа для объединения государственных и частных инициатив по разработке инновационных решений в интересах сил обороны и безопасности.

Напомним, Brave1 провел масштабные испытания FPV-дронов, оснащенных оптоволоконным управлением, которые могут преодолевать расстояние более 20 км. Более 15 производителей беспилотников протестировали свои разработки на полигоне, проходя маршрут с препятствиями и отрабатывая цели.