Смертельне жало для ворога: ЗСУ отримали новий ударний дрон українського виробництва 

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Які характеристики ударного дрону

Безпілотні літальні апарати "Веспа-15" здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.

Слово "веспа" з італійської перекладається як "оса". Вибухове "жало" українського дрону може вражати не лише живу силу ворога, а й бронетехніку, автомобілі, польові укриття, тощо.

Комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі.

Крім того, безпілотники мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії.

Нагадаємо, Міністерство оборони України у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотних систем українського виробництва, що у 4.4 рази більше ніж у попередньому році, коли було допущено 75 зразків.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.