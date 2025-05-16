Смертельное жало для врага: ВСУ получили новый ударный дрон украинского производства

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Веспа-15".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Какие характеристики ударного дрона

Беспилотные летательные аппараты "Веспа-15" способны преодолеть расстояния до цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой.

Слово "веспа" с итальянского переводится как "оса". Взрывное "жало" украинского дрона может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия.

Комплекс имеет модификации дронов для выполнения различных задач днем и ночью.

Кроме того, беспилотники обладают повышенной устойчивостью к работе враждебных средств радиоэлектронного противодействия.

Напомним, Министерство обороны Украины в 2024 году допустило к эксплуатации более 330 образцов беспилотных систем украинского производства, что в 4.4 раза больше, чем в предыдущем году, когда было допущено 75 образцов.

Об украинском оружии

Отныне вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.