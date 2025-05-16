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Смертельное жало для врага: ВСУ получили новый ударный дрон украинского производства
Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Веспа-15".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Какие характеристики ударного дрона
Беспилотные летательные аппараты "Веспа-15" способны преодолеть расстояния до цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой.
Слово "веспа" с итальянского переводится как "оса". Взрывное "жало" украинского дрона может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия.
Комплекс имеет модификации дронов для выполнения различных задач днем и ночью.
Кроме того, беспилотники обладают повышенной устойчивостью к работе враждебных средств радиоэлектронного противодействия.
Напомним, Министерство обороны Украины в 2024 году допустило к эксплуатации более 330 образцов беспилотных систем украинского производства, что в 4.4 раза больше, чем в предыдущем году, когда было допущено 75 образцов.
Об украинском оружии
Отныне вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya.
Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.