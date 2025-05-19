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В Киеве удвоят подготовку операторов дронов: в обучение уже инвестировали 30 млн грн
В Киеве в 2025/2026 учебном году удвоят набор на подготовку операторов дронов — более 100 соискателей будут овладевать профессией, стремительно набирающей актуальность в условиях войны и мирного времени. В развитие учебной программы уже инвестировали более 30 млн грн из городского бюджета.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.
Подготовка операторов БПЛА в Киеве
Профессия оператора беспилотников, возникшая в условиях войны, быстро приобретает актуальность и в мирной жизни. Сегодня дроны широко применяются в сельском хозяйстве, системах безопасности, поисково-спасательных операциях в труднодоступных местностях, разминировании, экологическом мониторинге и даже при тушении пожаров.
За последний год в Украине изготовили более 2 миллионов дронов, а потребность в специалистах по их управлению стремительно растет. Увеличение количества мест для обучения является ответом на этот спрос и в то же время инвестицией в будущее, отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Подготовка по этой профессии в Киеве началась в 2023 году в рамках инновационного образовательного проекта всеукраинского уровня.
По этому направлению учатся 54 соискателя образования, первый выпуск ожидается в 2026 году.
Для качественной подготовки специалистов обновлена материально-техническая база:
- произвели капитальный ремонт 750 кв. м учебных помещений на сумму 10,5 млн. грн;
- приобрели современное оборудование на 19,9 млн. грн.
Общий объем финансирования из городского бюджета составляет 30,4 млн. грн.
Об украинских дронах
Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Веспа-15". Дроны "Веспа-15" способны преодолеть расстояния до цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой.
Добавим, что Министерство обороны в 2024 году допустило к эксплуатации более 330 образцов беспилотных систем украинского производства, что в 4.4 раза больше, чем в предыдущем году, когда было допущено 75 образцов.