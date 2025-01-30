140 млн грн налогов взыскали с известной сети АЗС: что произошло

Два предприятия, входящие в группу компаний по продаже горючего через сеть АЗС "БРСМ", возместили государству 140 млн грн нанесенного ущерба по делу об уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины, детективы разоблачили должностных лиц двух обществ, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Отмечается, что компании входят в группу компаний, занимающихся продажей горюче-смазочных материалов через известную сеть АЗС.

Следствием установлено, что упомянутые лица в период 2021-2023 годов не отразили ряд финансово-хозяйственных операций с одним и тем же обществом.

"Бухгалтер и директор умышленно не указали в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость сведения о суммах фактически полученных средств за поставленные горюче-смазочные материалы на 435 млн грн и 560 млн грн соответственно", — подчеркнули в БЭБ.

Там добавили, что такие действия должностных лиц привели к занижению налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и фактическому непоступлению в бюджет государства более 140 млн грн.

По информации БЭБ, компании уплатили сумму ущерба в полном объеме, а 140 млн грн уже поступило в бюджет.

Кроме того, бухгалтеру и директору предприятий было объявлено о подозрении и направлено в суд ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с возмещением причиненного ущерба.

Правоохранители не называют сеть, но, по данным источников профильного издания Enkorr в Офисе генпрокурора и БЭБ, речь идет о "БРСМ".

В настоящее время правоохранительные органы расследуют уголовное дело в отношении неуплаты 5 млрд грн налогов Фастовским заводом органических растворителей, который тоже входит в группу "БРСМ".

Всего, по оценкам Консалтинговой группы "А-95", в течение 2023-2024 гг. "БРСМ" не доплачивала в бюджет свыше 100 млн грн операционных налогов ежемесячно (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и ЕСВ).

Ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Евро Смарт Пауэр" (бренд "БРСМ — Нефть") на 12 миллионов гривен за получение в аренду автозаправочных станций без разрешения регулятора.