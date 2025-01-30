140 млн грн податків стягнули з відомої мережі АЗС: що сталося

Два підприємства, що входять до групи компаній з продажу пального через мережу АЗС "БРСМ", відшкодували державі 140 млн грн завданих збитків у справі про ухилення від сплати податків.

Як повідомили в Бюро економічної безпеки України, детективи викрили службових осіб двох товариств, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зазначається, що компанії входять до групи компаній, які займаються продажем пально-мастильних матеріалів через відому мережу АЗС.

Слідством встановлено, що згадані особи у період 2021-2023 років не відобразили низку фінансово-господарських операцій з одним і тим же товариством.

"Бухгалтер та директор умисно не зазначили у податкових деклараціях з податку на додану вартість відомості щодо сум фактично отриманих коштів за поставлені пально – мастильні матеріали на 435 млн грн та 560 млн грн відповідно", - підкреслили в БЕБ.

Там додали, що такі дії посадових осіб призвели до заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість і до фактичного ненадходження в бюджет держави понад 140 млн грн.

За інформацією БЕБ, компанії сплатили суму збитків у повному обсязі, а 140 млн грн вже поступило до бюджету.

Крім того, бухгалтеру та директору підприємств було оголошено про підозру та скеровано до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з відшкодуванням заподіяної шкоди.

Правоохоронці не називають мережу, але за даними джерел профільного видання Enkorr в Офісі генпрокурора та БЕБ, йдеться про "БРСМ".

Наразі правоохоронні органи розслідують кримінальну справу стосовно несплати 5 млрд грн податків Фастівським заводом органічних розчинників, який теж входить до групи "БРСМ".

Всього, за оцінками Консалтингової групи "А-95", протягом 2023-2024 рр. "БРСМ" не доплачувала до бюджету понад 100 млн грн операційних податків щомісяця (ПДВ, податок на прибуток, ПДФО та ЄСВ).

Раніше Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Євро Смарт Пауер" (бренд "БРСМ – Нафта",) на 12 мільйонів гривень за одержання в оренду автозаправних станцій без дозволу регулятора.