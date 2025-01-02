2024 год стал самым теплым в Киеве за все время наблюдений

Среднегодовая температура 2024 года в Киеве составила +11,4°С, что на 2,4°С выше климатической нормы. 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений, было зафиксировано 52 температурных рекорда, сообщила Центральная геофизическая лаборатория им. Срезневского.

"В 2024 году температура воздуха превышала среднемноголетние показатели во все его месяцы. Особенно "отличились" февраль и сентябрь, которые имели наибольшие положительные отклонения — 5,2°С и 5,7°С соответственно", — говорится в сообщении на сайте учреждения.

Отмечается, что холоднее всего было 9 января — минус 15,8°С, самое жаркое — 16 июля, когда температура в тени достигла плюс 36,0°С.

Всего в 2024 году в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда, причем больше всего их было в апреле — 13 и июле — 14.

Осадков выпало 642 мм, что соответствует 104% климатической нормы. Однако по времени они распределились очень неравномерно — почти по две месячные нормы в апреле и июне и только 23% и 36% от средних многолетних показателей в мае и сентябре.

По данным метеостанции, среднемесячная температура воздуха в декабре в Киеве равнялась 0,0°С, что на 1,8°С выше климатической нормы. Холоднее всего в столице было 14 декабря, когда минимальная температура под утро снизилась до -9,8°С, а самое теплое — 19 декабря, когда максимальная температура после полудня достигла +8,0°С.