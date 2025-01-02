2024 рік став найтеплішим у Києві за весь час спостережень

Середньорічна температура 2024 року в Києві становила +11,4°С, що на 2,4°С вище від кліматичної норми. 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень, було зафіксовано 52 температурні рекорди, повідомила Центральна геофізична лабораторія ім. Срезневського.

"У 2024 році температура повітря перевищувала середньобагаторічні показники у всі його місяці. Особливо "відзначились" лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення – 5,2°С та 5,7°С відповідно", - ідеться в повідомленні на сайті установи.

Зазначається, що найхолодніше було 9 січня - мінус 15,8°С, найспекотніше - 16 липня, коли температура в тіні сягнула плюс 36,0°С.

Загалом у 2024 році у Києві було зафіксовано 52 температурні рекорди, причому найбільше їх було у квітні - 13 і липні - 14.

Опадів випало 642 мм, що відповідає 104% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілилися дуже нерівномірно - майже по дві місячні норми у квітні та червні і лише 23% та 36% від середніх багаторічних показників у травні та вересні.

За даними метеостанції, середньомісячна температура повітря в грудні в Києві дорівнювала 0,0°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму. Найхолодніше у столиці було 14 грудня, коли мінімальна температура під ранок знизилася до -9,8°С, а найтепліше - 19 грудня, коли максимальна температура після полудня сягнула +8,0°С.