Агросектор стал лидером по уплате акцизного налога в 2024 году

Украинский агропромышленный стал самым крупным плательщиком акцизного налога среди производителей подакцизной продукции. По итогам 2024 года в государственный бюджет поступило 105,2 миллиарда гривен, из которых 85,9 миллиарда (81,7%) – это налоги от производимой в Украине аграрной продукции.

Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Основную часть поступлений обеспечили табачные изделия, принесшие бюджету 71 миллиард гривен, что на 16,6% больше, чем в 2023 году. Акцизный налог со спиртных напитков составил 8,75 миллиарда гривен (+8,9%), с винодельческой продукции – 2,26 миллиарда (+20,3%), а с пива – 3,78 миллиарда (+5,1%) .

От реализации этилового спирта государство получило 124 миллиона гривен, что соответствует уровню прошлого года.

Кроме того, 29 миллиардов гривен налоговых поступлений было получено от импортированной подакцизной аграрной продукции.

Коваль добавил, что налоговые поступления являются основой финансирования обороны, инфраструктурного обновления и социальных программ. По его словам, украинские агропроизводители обеспечивают не только продовольственную безопасность, но и мощную поддержку в самые сложные времена.

Также Коваль подчеркнул, что в 2024 году агросектор Украины обеспечил 59% валютной выручки страны, что явилось вторым результатом за время независимости.

Однако если страна нарастит внутреннюю переработку сельхозсырья, то украинский АПК может генерировать в пять раз больше поступлений от экспорта. В интервью Delo.ua Коваль рассказал, как осуществить эту трансформацию и изменять подход к агропроизводству.