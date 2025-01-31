Агросектор став лідером за сплатою акцизного податку у 2024 році

Український агропромисловий став найбільшим платником акцизного податку серед виробників підакцизної продукції. За підсумками 2024 року до державного бюджету надійшло 105,2 мільярда гривень, з яких 85,9 мільярда (81,7%) – це податки від виробленої в Україні аграрної продукції.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Основну частину надходжень забезпечили тютюнові вироби, що принесли бюджету 71 мільярд гривень, що на 16,6% більше, ніж у 2023 році. Акцизний податок зі спиртних напоїв склав 8,75 мільярда гривень (+8,9%), з виноробної продукції – 2,26 мільярда (+20,3%), а з пива – 3,78 мільярда (+5,1%).

Від реалізації етилового спирту держава отримала 124 мільйони гривень, що відповідає рівню минулого року.

Крім цього, 29 мільярдів гривень податкових надходжень було отримано від імпортованої підакцизної аграрної продукції.

Коваль додав, що податкові надходження є основою фінансування оборони, інфраструктурного відновлення та соціальних програм. За його словами, українські агровиробники забезпечують не лише продовольчу безпеку, а й потужну підтримку економіки у найскладніші часи.

Також Коваль наголосив, що у 2024 році агросектор України забезпечив 59% валютного виторгу країни, що стало другим результатом за час незалежності.

Проте, якщо країна наростить внутрішню переробку сільгоспсировини, то український АПК може генерувати у п'ять разів більше надходжень від експорту. В інтерв'ю Delo.ua Коваль розповів, як здійснити цю трансформацію і змінювати підхід до агровиробництва.