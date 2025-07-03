Агрохолдинг ИМК сокращает долг и возвращается к выплате дивидендов

Агрохолдинг ИМК ("Индустриальная молочная компания") по итогам 2024 года и первого квартала 2025 года демонстрирует уверенное финансовое восстановление. Компания планирует снизить свой долг ниже $20 млн и вернуться к выплате крупных дивидендов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

К концу марта 2025 года ИМК имела $44,7 млн денежных средств — на 73% больше, чем годом ранее. Это позволяет компании планово уменьшать долговую нагрузку: с $46 млн в конце 2023 года до более чем $23 млн в 2024-м. В этом году планируется дальнейшее сокращение – ниже $20 млн.

В 2024 году агрохолдинг завершил инвестиции в подвижной состав. Компания приобрела 300 собственных вагонов-зерновозов на сумму $22 млн. Это позволило отказаться от арендованного транспорта и самостоятельно перевозить до 80% годового объема зерна в порты.

Параллельно ИМК инвестировала в обновление агротехники, что, по словам руководителя, существенно повысило эффективность производства. Ежегодные капиталовложения в модернизацию компания планирует сохранить на уровне $10–12 млн, при этом не привлекая дополнительный долг или эмиссию акций.

В прошлом году компания завершила отчетный период с чистой прибылью в размере $54,54 млн, тогда как в 2023 году фиксировался чистый убыток в $21,03 млн. Выручка по итогам года выросла на 52% и составила $211,29 млн. Валовая прибыль увеличилась в четыре раза — до $109,1 млн, $86,11 млн.

ИМК работает на севере и центре Украины (Сумская, Полтавская, Черниговская области), обрабатывает 116 тыс. га земли, имеет элеваторы и склады общей мощностью 554 тыс. тонн, а валовой урожай в 2024 году составил 864 тыс. тонн.

Добавим, что в 2024 году ПриватБанк подписал кредитное соглашение на 100 млн. гривен по государственной программе 5-7-9 с предприятием "Слобожанщина Агро", которое принадлежит к аграрной компании IMК и является одной из десяти крупнейших компаний аграрной промышленности Украины.