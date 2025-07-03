Агрохолдинг ІМК скорочує борг і повертається до виплати дивідендів

Агрохолдинг ІМК ("Індустріальна молочна компанія") за підсумками 2024 року та першого кварталу 2025-го демонструє впевнене фінансове відновлення. Компанія планує знизити свій борг нижче $20 млн і повернутися до виплати значних дивідендів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На кінець березня 2025 року ІМК мала $44,7 млн грошових коштів — на 73% більше, ніж роком раніше. Це дозволяє компанії планово зменшувати боргове навантаження: з $46 млн наприкінці 2023 року до понад $23 млн у 2024-му. Цьогоріч планується подальше скорочення — нижче $20 млн.

У 2024 році агрохолдинг також завершив інвестиції в рухомий склад. Компанія придбала 300 власних вагонів-зерновозів на суму $22 млн. Це дозволило відмовитися від орендованого транспорту й самостійно перевозити до 80% річного обсягу зерна до портів.

Паралельно ІМК інвестувала в оновлення агротехніки, що, за словами керівника, суттєво підвищило ефективність виробництва. Щорічні капіталовкладення в модернізацію компанія планує зберегти на рівні $10–12 млн, при цьому не залучаючи додаткового боргу або емісії акцій.

Минулого року компанія завершила звітний період із чистим прибутком у розмірі $54,54 млн, тоді як у 2023 році фіксувався чистий збиток у $21,03 млн. Виручка за підсумками року зросла на 52% і склала $211,29 млн. Валовий прибуток збільшився вчетверо — до $109,1 млн, а показник нормалізованої EBITDA зріс у 25 разів і досяг $86,11 млн.

ІМК працює на півночі та в центрі України (Сумська, Полтавська, Чернігівська області), обробляє 116 тис. га землі, має елеватори і склади загальною потужністю 554 тис. тонн, а валовий урожай у 2024 році склав 864 тис. тонн.

Додамо, що 2024 року ПриватБанк підписав кредитну угоду на 100 млн гривень за державною програмою 5-7-9 з підприємством "Слобожанщина Агро", яке належить до аграрної компанії IMК і є однією із десяти найбільших компаній аграрної промисловості України.